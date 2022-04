Rodrigo Di Lauro, Alto Stipendio: il Bestseller su come trovare lavoro in 90 giorni

(Adnkronos) - Milano, 26.04.2022 ? Secondo i recenti dati ISTAT, cresce l?occupazione in Italia ma il numero di disoccupati resta per il momento più alto di 300.000 unità rispetto ai livelli pre-pandemia. Un dato questo assai importante in quanto denota la possibilità per tanti italiani di trovare un lavoro in linea con le proprie capacità e competenze.

Per tutte quelle persone che desiderano migliorare la propria situazione lavorativa, esce oggi il libro di Rodrigo Di Lauro ?ALTO STIPENDIO. Come Trovare un Lavoro Remunerativo In 90 Giorni con l'HIGH INCOME METHOD Testato Su Migliaia Di Persone? (Bruno Editore). Al suo interno, l?autore condivide con i propri lettori le stesse informazioni finalizzate a capire qual è la strada giusta da seguire per valorizzare al massimo le proprie abilità e competenze così da ottenere la posizione professionale desiderata.

?Il libro è un vero e proprio percorso di career coaching. Il mio obiettivo con questa opera è quello di fornire una procedura step by step finalizzata a mettere chiunque nella condizione di trovare lavoro in 90 giorni grazie all?high income method? afferma Rodrigo Di Lauro, autore del libro ?Oltre alla strategia sono presenti anche svariati segreti provenienti direttamente dalle scrivanie degli HR di alcune fra le più grandi multinazionali italiane?.

Secondo Rodrigo Di Lauro, per avere successo nella ricerca del lavoro, oltre che a un metodo da seguire, occorre capire come pensano le aziende e come ragionano i responsabili delle risorse umane e le agenzie per il lavoro. Partendo dalle rivelazioni dell'ultimo capitolo, all?interno del quale l?autore smentisce tutte le principali false credenze legate alla ricerca del lavoro, il lettore capirà come raggiungere il proprio obiettivo lavorativo in maniera realmente efficace.

?Il modo in cui le aziende ricercano lavoratori è completamente cambiato negli ultimi 2 anni. Allo stesso tempo le persone hanno bisogno di cambiare il modo in cui cercano lavoro che non si può limitare ancora ad inviare cv in maniera massiva agli annunci di lavoro? incalza GiacomoBruno, editore del libro. ?Con il suo libro, l?autore vuole far aprire gli occhi al lettore sull'attuale situazione del mercato del lavoro condividendo un metodo semplice e replicabile finalizzato a trovare occupazione in maniera procedurale e automatizzata?.

?Vengo da 8 anni di esperienza nella vendita di corsi di formazione online e un anno fa ho deciso di scrivere un libro per tramandare la mia esperienza in contenuti pratici? conclude l?autore. ?Per questo motivo ho deciso di mettermi in gioco e lavorare con l'unica casa editrice che seleziona i propri autori per raggiungere questo obiettivo: la Bruno Editore?.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3JvUq2R



Rodrigo Di Lauro è CEO di Life Learning con cui ha formato oltre 500.000 corsisti e oltre 100.000 aziende. Durante la sua carriera ha vinto premi tra cui "Best Ceo dell'anno" nel 2020 e "Miglior azienda E-Learning" nel 2021. Viene definito dai media come uno dei più promettenti manager italiani. Attualmente ricopre la carica di CEO in 4 società. Instagram: https://www.instagram.com/rodrigo.dilauro/





Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa ?il papà degli ebook? per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto ?book influencer? italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it