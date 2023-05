Roma World ricerca musicisti che 'facciano la storia'

Roma, 11 mag. (Labitalia) - Roma World, il parco a tema dell?antica Roma, è alla ricerca di musicisti per la stagione estiva e organizza una serie di giornate di selezione per musicisti, gruppi ed ensemble che abbiano come focus la musica antica. Il parco mette in palio un contratto per esibirsi da giugno in poi in un ambiente unico e suggestivo. Alla prima giornata di selezione di sabato 6 maggio hanno partecipato complessi per lo più provenienti dalle principali scuole di musica di Roma.

Si ricercano artisti, gruppi, scuole di musica, ensemble, cori, classi e performer che abbiano un repertorio ispirato alle sonorità e alla storia di Roma: musica dell?Impero Romano o colonne sonore di film a tema (es. Gladiatore, Quo Vadis, Ben Hur..). Verranno privilegiati gli ensemble con strumenti antichi (lira, cetra, arco ecc..). E' un?occasione unica per tutti i giovani musicisti che non vedono l?ora di mostrare il proprio talento e farsi conoscere dal pubblico di Roma World. I vincitori diventeranno protagonisti di 'Music for the Empire', l?animazione serale nel villaggio dei legionari, ricostruito all?interno del parco tematico.

?Roma World è un experience park che stimola tutti i sensi, dal gusto per i piatti tipici dell?Antica Roma in Taberna, al contatto con gli animali e gli attrezzi dell?epoca, dalla vista dei boschi incontaminati al piacere di ascoltare musiche d?epoca? commenta Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World Spa.

Roma World è un nuovo ed innovativo progetto di Cinecittà World Spa che si inserisce nel crescente trend del turismo esperienziale ed ecosostenibile.

Qui l?ospite riscopre il vero contatto con la natura, diventa Gladiatore per un giorno tuffandosi nella storia dell?Impero, pernotta in un villaggio delle Legioni Romane, mangia nella Taberna come gli antichi Romani, tra piatti e bevande dell?epoca, assiste agli spettacoli dei Gladiatori, impara le loro tecniche di combattimento guidato dagli istruttori del Gruppo Storico Romano, fa shopping tra le bancarelle dell?antico mercato. Un luogo speciale dove i bambini incontrano gli animali della fattoria, ammirano il volo dell?aquila e di altri rapaci negli spettacoli di Falconeria, arte antica già praticata nel VII secolo AC, si cimementano nel tiro con l?arco o tra i sentieri del bosco magico.

?Roma World punta a ricostruire nei prossimi anni, pezzo dopo pezzo la Roma Imperiale -continua Cigarini- per permettere ai milioni di turisti che visitano la capitale di immergersi fisicamente nella storia?.