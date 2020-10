RomaSposaLive e Bmii, novità del wedding sfilano su piattaforma digitale

Roma, 19 ott. (Labitalia) - Scoprire come organizzare al meglio le nozze, anche in epoca Covid, con la speranza di poter tornare presto a celebrare il lieto evento con più serenità. Dall’11 al 13 novembre il settore wedding torna protagonista con due appuntamenti dedicati alle aziende della filiera del matrimonio con RomaSposaLive (la nuova versione digital del Salone Internazionale della Sposa) e Bmii-Borsa del matrimonio in Italia, questa volta entrambi online su piattaforma digitale, per conoscere in anticipo le novità che andranno in mostra nelle manifestazioni in programma per il 2021, promuovendo così allo stesso tempo le importanti realtà del comparto.

Nelle tre giornate di fiera virtuale gli espositori potranno infatti interagire online con visitatori e buyer che navigheranno tra gli stand delle piattaforme digitali di RomaSposaLive e Bmii-Borsa del matrimonio (attive dal prossimo 26 ottobre in occasione del lancio dell’evento attraverso campagne su canali social network e istituzionali), avviando contatti e fissando appuntamenti.

E dopo il 13 novembre? A chiusura degli appuntamenti digitali le piattaforme resteranno disponibili a visitatori e buyer, quale vetrina espositiva, fino all’inaugurazione delle manifestazioni nel 2021. RomaSposa-Salone internazionale della sposa e Bmii-Borsa del matrimonio in Italia sono per il territorio due appuntamenti consolidati di rilevanza nazionale e internazionale, due eventi tanto amati e seguiti che raccolgono ogni anno grande interesse da parte di pubblico (oltre 45mila i visitatori di RomaSposa 2019) e operatori del settore. La Regione Lazio promuove la partecipazione alle edizioni digitali di novembre, coinvolgendo le pmi del territorio che verranno così ammesse gratuitamente dagli organizzatori (20 su RomaSposaLive e 15 su Bmii).