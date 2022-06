Salario Minimo, Tajani: "Farlo per legge è colossale stupidaggine, va a discapito dei lavoratori"

(Adnkronos/Labitalia) - "Il salario minimo per legge è una colossale stupidaggine che andrebbe a discapito dei lavoratori stessi". Per i lavoratori non garantiti che "non rientrano nei contratti nazionali possiamo pensare di permettere di applicare loro le regole stesse dei contratti nazionali. Basta un decreto del governo". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervenendo al Festival del lavoro, in corso a Bologna.

"Il mondo delle professioni rappresentano una straordinaria opportunità per il nostro Paese e per l'Europa intera. Il mondo delle professioni crea lavoro, non è solo ma ha una squadra di collaboratori intorno a sé" ha poi continuato Tajani al Festival del lavoroa.