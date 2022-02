Sanremo: al Palafiori sbarcano le lady chef della Federcuochi

Sanremo, 4 feb. (Labitalia) - Sarà una brigata tutta al femminile quella che accoglierà ospiti e artisti nel ristorante situato presso il roof di Casa Sanremo, regno indiscusso dello storico patron Vincenzo Russolillo. Capitanate dalla coordinatrice nazionale Alessandra Baruzzi, 34 lady chef della Federazione italiana cuochi si alterneranno ai fornelli in questa settimana del 72° Festival della canzone italiana, per deliziare i palati di addetti ai lavori e non con il gusto e le eccellenze agroalimentari del migliore made in Italy.

L'arte della musica abbinata all'arte della cucina, in un palcoscenico naturale che vede protagonisti i profumi e i sapori della grande tradizione enogastronomica italiana.

Spiega il presidente Fic Rocco Pozzulo: "Anche quest'anno abbiamo voluto essere presenti perché il Festival di Sanremo è da sempre nel cuore degli italiani. Le canzoni in gara cambiano, si evolvono, ma lo spirito è sempre lo stesso, l'amore per la musica. Così accade anche nella cucina tradizionale, le tecniche si evolvono, le antiche ricette vengono rivisitate in chiave moderna, ma lo spirito che le anima è sempre uguale, perché fare da mangiare è un'arte che comporta anche un grande atto d'amore".