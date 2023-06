Sant’Anna 1984: lancia il progetto formativo per le badanti assunte in privato

(Adnkronos) - Roma, 23 giugno 2023? Sant?Anna 1984, la Cooperativa Sociale specializzata nell'assistenza domiciliare a persone anziane o malate, è lieta di annunciare il lancio di un importante progetto volto alla formazione e al tutoraggio di badanti assunte privatamente.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella promozione di servizi di assistenza di alta qualità e nell'ottimizzazione del benessere delle persone assistite.

Sant'Anna 1984, con sedi operative a Roma e Milano, è da lungo tempo impegnata nel fornire servizi di assistenza domiciliare personalizzata, garantendo un supporto adeguato alle persone che necessitano di cure e attenzioni particolari ed è consapevole che molte famiglie hanno a casa una badante che non le soddisfa completamente, ma che per svariati motivi, (affettivi, fiducia, paure legate al cambiamento) decidono in qualche modo di accontentarsi rinunciando però ad una maggiore serenità ma soprattutto alla sicurezza che un professionista formato può garantire. Sant'Anna 1984 offre così la soluzione ideale, contattando il team di professionisti della cooperativa, aiuterà a ritrovare una completa serenità, guidando l'operatrice, creando sinergia e condividendo nuove idee di attività fisiche e nuove metodiche più efficaci.

Il nuovo progetto di formazione e tutoraggio delle badanti si pone l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dell'assistenza domiciliare offerta anche dalle badanti private e sono già oltre 200 le famiglie che già usufruiscono del servizio di gestione e formazione della propria badante offerto da Sant'Anna 1984. Questo dimostra l'efficacia e l'affidabilità dell'azienda nel fornire un supporto completo e professionale.

Il programma di formazione comprenderà una serie di corsi e sessioni pratiche, focalizzati su una vasta gamma di tematiche legate all'assistenza domiciliare. Alcuni degli argomenti che verranno affrontati durante la formazione includeranno, l?analisi dei bisogni e delle situazioni di rischio, gli strumenti e le tecniche per l'alzata e il trasferimento su barelle e carrozzelle, tecniche per supportare movimenti e spostamenti (come i movimenti nel letto, sedere sul letto, alzarsi dal letto, deambulare, sedersi al tavolo), tecniche per la pulizia parziale o totale dell'utente a letto o in bagno, tecniche per la vestizione, elementi di igiene degli alimenti, della cucina, delle stoviglie, tecniche di supporto e strumenti per l'assunzione dei cibi per le diverse tipologie di utenti (allettati, confusi, emiplegici, affetti da demenza), igiene degli ambienti, tecniche di disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei presidi sanitari, tecniche e strumenti per favorire l'autonomia della persona e nozioni di pronto intervento.

Kristina Tatenko, fondatrice della cooperativa Sant'Anna 1984, rilasciando alcune dichiarazioni sull'importanza di questo progetto innovativo ha ricordato che in Sant'Anna 1984, sono fermamente convinti che una formazione solida e una supervisione adeguata siano fondamentali per garantire un'assistenza domiciliare di qualità superiore. Con questo nuovo progetto, la cooperativa vuole offrire un supporto strutturato e specifico alle badanti private, consentendo loro di acquisire le competenze necessarie, per fornire un'assistenza professionale e compassionevole alle persone anziane o malate.

Sant?Anna, ha ricordato Kristina Tatenko, è da sempre impegnata nel promuovere un approccio olistico all'assistenza domiciliare, ponendo l'accento non solo sulle esigenze fisiche degli assistiti, ma anche sul loro benessere emotivo e sociale. Questo progetto di formazione e tutoraggio è un passo avanti verso l'ottenimento di risultati ancora più soddisfacenti per coloro che affidano le proprie cure a badanti private.

Sant'Anna 1984 si impegna da sempre a sostenere l'autonomia delle persone anziane o malate, consentendo loro di rimanere nel comfort e nella sicurezza delle proprie case mentre ricevono l'assistenza necessaria. È una Cooperativa che crede nel sistema di relazioni che sono fondamentali per il benessere dell?anziano e che contribuiscono al mantenimento della migliore qualità di vita possibile. Grazie al nuovo progetto di formazione e tutoraggio delle badanti private, l'azienda mira a diffondere un livello di servizio ancora più elevato, migliorando la qualità della vita delle persone assistite e fornendo loro un supporto adeguato e competente.



www.santanna1984.it.