Schifone (Fdi): "Lavoriamo alla settimana stem"

Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - ?Buongiorno a tutte. Avrei avuto piacere ad essere lì con voi, ma sono stata trattenuta da impegni dell?ultimo momento. Volevo farvi il mio in bocca al lupo e penso che ciò che avete fatto sia molto importante. L?arricchimento del vostro percorso va portato come esempio anche alle generazioni successive alla vostra. In Parlamento stiamo lavorando per la proposta di legge che parlerà della cosiddetta 'settimana stem'". A dirlo il deputato Marta Schifone, capogruppo della commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati e responsabile professioni di Fratelli d?Italia, rivolgendosi alle studentesse in un videomessaggio inviato in occasione della conclusione del progetto 'Vinci adoption program'.

"Abbiamo deciso - ha spiegato - di raccontare in questa settimana tutte le possibilità che vengono regalate da questo mondo alle donne, che sono però costrette ancora a vivere un gender-gap in riferimento allo studio delle materie scientifiche".

"Abbiamo deciso - ha sottolineato - di creare una settimana nazionale - cosiddetta stem - che prima non esisteva. Saranno sviluppati eventi, iniziative, momenti d?aggregazione che racconteranno un mondo pieno d?opportunità e di possibili competenze. Desideravo ringraziarvi per il percorso che avete vissuto e vi auguro di poter proseguire tale strada anche a livello universitario, se questa dovesse continuare ad essere la vostra principale passione. E mi raccomando? diffondete il messaggio alle vostre coetanee e alle vostre famiglie. E' di vitale importanza?".