Schneider Electric crea una piattaforma di formazione professionale per affrontare la carenza di personale specializzato per i Data Center

(Adnkronos) - ? Schneider Electric University, disponibile in 14 lingue tra cui l?italiano, permette ai professionisti del settore di aumentare le competenze con contenuti gratuiti dedicati alle tecnologie, alla sostenibilità e all?efficienza energetica

Stezzano (BG), 14 luglio, 2022 ?Schneider Electric? il leader nella trasformazione digitale della gestione dell?energia e dell?automazione, ha annunciato importanti novità per Schneider Electric University la sua piattaforma di formazione digitale, accreditata CPD, che offre corsi di carattere generale, non legati a specifici produttori.

Disponibile in quattordici lingue compreso l?italiano e accessibile gratuitamente da tutto il mondo, questa piattaforma dedicata allo sviluppo professionale affronta direttamente il problema della carenza di competenze Data Center: aiuta chi opera in questo ambito ad aggiornarsi sulle più recenti tecnologie e sui temi di efficienza energetica e sostenibilità sempre più rilevanti nel settore. Ad oggi Schneider Electric University ha erogato oltre un milione di corsi, a più di 650.000 utenti del mondo Data Center, iscritti da più di 180 paesi.

In particolare, sono stati apportati aggiornamenti al percorso di qualifica ?Data Center Certified Associate (DCCA)? disponibile in Schneider Electric University includendovi competenze fondamentali su alimentazione elettrica, raffreddamento, sistemi di contenimento e sicurezza fisica, guide su come ottimizzare il design dei Data Center per massimizzarne la resilienza, l?efficienza energetica e la sostenibilità.

I corsi più nuovi offrono moduli su temi specifici quali l?ottimizzazione del layout dei sistemi di raffreddamento nel Data Center, approfondimenti sul tema dell?umidità nel raffreddamento, strategie di cablaggio, prevenzione incendi nel Data Center.

Il curriculum affronta anche dei nuovi temi chiave per il settore, con moduli dedicati a come scegliere dove posizionare il datacenter per massimizzare l?accesso a fonti rinnovabili, come usare maggiormente energie pulite, generazione locale di energia e microgrid, come valutare l?impatto di sostenibilità dei vari tipi di batterie per la continuità dell?alimentazione elettrica (UPS).

Affrontare il gap di competenze nel settore

La ricercaUptime Institute Annual Data Center Survey 2021 stima che la richiesta di personale nel settore Data Center arriverà a quasi 2,3 milioni di posti di lavoro entro il 2025. Il 32% degli operatori di settore interpellati ha riferito di difficoltà nel trattenere i talenti e il 47% ha problemi a trovare candidati qualificati per le posizioni aperte. Attrarre e trattenere personale in questo settore, che è il cuore della nostra economia digitale, sta diventando una questione estremamente critica.

?Negli ultimi anni la domanda di capacità data center è cresciuta esponenzialmente, raggiungendo livelli record a causa dell?accelerazione nell?adozione del cloud e nella digitalizzazione. La carenza di competenze specifiche rimane una sfida molto rilevante, che ha potenziali implicazioni anche per altri settori connessi? ha dichiarato Silvia Olchini VP SecurePower di Schneider Electric Italia. ?Grazie ai contenuti che riguardano le tecnologie più recenti e la sostenibilità, pensiamo che Schneider Electric University sia una risorsa importante per aiutare a chiudere il gap di competenze, potenziando l?ecosistema, riqualificando la forza lavoro, contribuendo quindi a formare la nuova generazione di professionisti che costruiranno i data center del futuro?

Un impegno di lungo termine per la formazione

Schneider Electric University offre ben 200 corsi in area data center, sostenibilità ed efficienza energetica suddivisi in due aree: Professional Energy Manager (PEM) e la qualificazione DCCA ? Data Center Certified Associate. Tutti i corsi sono disponibili in modalità on demand, suddivisa in moduli di un?ora l?uno, in 14 lingue tra cui l?italiano. L?università è riconoscita da ben 25 diversi corpi CPD tra cui l?italiana FIRE (Federazione Italiana per l?uso Razionale dell?Energia), BICSI, Electrical Contractors Association (ECA), Engineers Ireland, Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership (REEEP).

Oltre a essere una delle prime piattaforme di sviluppo professionale per i temi di gestione dell?energia e per il Data Center, Schneider Electric University è sempre rimasta completamente imparziale, tutti i corsi sono al 100% di carattere generale, non legati ad alcun fornitore tecnologico specifico.

Per maggiori informazioni:https://www.schneideruniversities.com/start



Chi è Schneider Electric

L?obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l?energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l?efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell?energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l?adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione dellepersone. www.se.com/it