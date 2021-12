Self Globe, avviato percorso di internazionalizzazione con il Messico

Roma, 29 dic. (Labitalia) - Self Globe, azienda con sede a Monte San Martino ed uffici a Roma, sostiene lo sviluppo delle imprese agroalimentari nel mondo attraverso un modello sistemico di integrazione. "Il nostro - commenta il ceo di Self Globe, Tarcisio Senzacqua - è un progetto unico al mondo che prevede la trasformazione, all'interno di container a norma alimentare, delle materie prime in prodotto finito senza intermediari o spostamenti logistici. Un modello sistemico di integrazione di tutte le fasi della filiera che vuole supportare lo sviluppo delle piccole imprese agroalimentari in Italia e nel mondo".

L'azienda è già operativa in Europa, in alcuni Paesi dell'Africa, come ad esempio Costa D'Avorio, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Algeria, Guinea Conakry, Gambia, Marocco e dell'America Settentrionale.

"Abbiamo suscitato l'interesse anche da parte del Messico - prosegue il ceo di Self Globe - grazie all'occasione creata da Massimiliano Gambini, direttore della Confesercenti per l'Internazionalizzazione della Regione Lazio che ci ha permesso di esporre il modello Self Globe alla ministra dell'Economia dello stato di Puebla, Olivia Salomon, in visita in Italia. In questa prima fase, delle associazioni di vari stati del Messico hanno visitato alcune piccole realtà italiane che si sono affidate a Self Globe e alla nostra esperienza comprendendo, così, l'importanza dell'intero progetto e constatando la capacità di intervenire, in maniera modulare, alla formazione di professionalità specifiche, al trasferimento di tecnologia e know-how e al supporto per la commercializzazione del prodotto finito. Il prossimo passo prevede una missione in Messico, per valutare le loro specifiche esigenze. Tutto il percorso si sta sviluppando con il supporto dei legali di Studia Iuris, studio legale con sede a Fermo, che stanno curando per noi la penetrazione anche nel mercato americano".