Sostenibilità: Apepak, per alimenti alternativa no-plastic con packaging multiuso e lavabili

Roma, 19 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Apepak porta una rivoluzione ecologica in cucina: il brand italiano propone un'alternativa no-plastic per la conservazione degli alimenti attraverso packaging multiuso e lavabili realizzati in cotone biologico Gots, cera d'api bio degli apicoltori Conapi Mielizia, olio di jojoba bio e resina di pino naturale. Una modalità innovativa e naturale che allunga la vita del cibo, lo mantiene fresco più a lungo e sostituisce pellicole trasparenti, cellophane e contenitori in plastica e silicone. I fogli e le bags Apepak sono biologici ed ecologici, realizzati con prodotti 100% made In Italy da filiera controllata e certificata. Ogni involucro è realizzato con procedimenti artigianali, rendendo il prodotto sostenibile dal punto di vista ambientale, attraverso una manodopera qualificata e alla cura minuziosa di ogni dettaglio. Apepak promuove la salvaguardia delle api e degli apicoltori biologici Conapi Mielizia che, tramite le certificazioni bio, lottano contro l'uso di pesticidi nelle aziende agricole dove le api pascolano, e persegue un business rigenerativo: insieme ai fogli e alle bags, Apepak regala semi di fiori da piantare per garantire alle api il nutrimento necessario per la produzione di miele e cera d'api. Apepak è inoltre un prodotto etico: è infatti realizzato dalla cooperativa sociale L'Incontro Industria 4.0, che ha come obiettivo l'inserimento nel mondo del lavoro di persone diversamente abili.

Apepak nasce nel 2017 da un'idea di Massimo Massarotto e Molly Knickerbocker, coppia sul lavoro e nella vita, che, uniti da una grande passione per la natura, hanno avviato un progetto rivoluzionario nel settore del packaging alimentare. Dopo un lungo periodo di lavoro e test, hanno dato vita ai primi prototipi realizzati con gli scampoli di cotone della nonna di Molly e la cera d'api del padre: 100% naturali e 100% ecologici. Avviata come startup, Apepak si è trasformata in breve tempo in un'azienda di spicco nel panorama della sostenibilità.

"Apepak nasce dalla volontà di tutelare l'ambiente, trovare nuove soluzioni, sfidare il proprio ingegno e promuovere la scelta di prodotti italiani, ecologici e sostenibili. Una mission volta a consegnare ai consumatori uno strumento per cambiare le proprie abitudini e abbracciare un futuro sostenibile e rigenerativo. In linea con i suoi obiettivi, Apepak valorizza la responsabilità sociale e ambientale del business basandolo su un modello di circular economy e su un ap- proccio plastic free e zero waste", sottolinea una nota.