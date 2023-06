Sostenibilità, Colle (Cap): "Condividere approccio di responsabilità collettiva"

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - ?Come può la comunicazione ambientale cambiare o promuovere atteggiamenti e comportamenti sostenibili? La comunicazione di un impegno condiviso, di un piano possibile, di una solidarietà tra pari è la chiave, secondo me, per una comunicazione efficace. Se condividiamo buone pratiche e ingaggiamo i cittadini in un approccio collaborativo, dando loro una roadmap, si possono ottenere risultati. Io credo che le aziende abbiano in questo una grande responsabilità: quella di condividere questo approccio di responsabilità collettiva". Così Matteo Colle, Head of External Relations and Csr di Cap Holding, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma

"Il servizio idrico integrato è uno dei maggiori consumatori di energia tra i servizi industriali, produce una quantità di rifiuti notevole e impatta anche sulla biodiversità per la realizzazione infrastrutturale che implica consumo di suolo - dice - Quindi siamo un'attività che ha impatti specifici sull'ambiente e allo stesso tempo amministriamo un bene che è fortemente impattato dalla crisi climatica. Ci troviamo stretti tra la capacità di ridurre gli impatti e allo stesso promuovere comportamenti virtuosi che portino ad un rispetto di questa risorsa finita".