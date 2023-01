Sostenibilità, Esposito (Arriva Italia srl): 'Ruolo It e Cio è fondamentale'

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Il ruolo dell'It e del Cio nella sostenibilità è fondamentale, perchè la digitalizzazione abilita scenari e permette di misurare la sostenibilità di determinate scelte. Noi siamo attivi nella sostenibilità ambientale e sociale, abbiamo lanciato collegamenti completamente green ma anche in generale sulla decarbonizzazione dei collegamenti". Lo ha detto Edoardo Esposito, director of transformation and innovation / Arriva Italia srl, player importante del trasporto pubblico su gomma, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo chiave del chief information officer' nel corso della seconda edizione del 'Forum Information Technology', l?appuntamento dedicato all?It e alla sicurezza informatica promosso da Comunicazione Italiana, con Adnkronos in qualità di Main Media Partner, in corso presso il Palazzo dell?Informazione a Roma e in Live streaming su comunicazioneitaliana.TV.

"Il ruolo del cio -spiega ancora- è quello di gestire l'infrastruttura tecnologia usando tecnologie rinnovabili con la riduzione dei consumi e poi il passaggio al cloud che dà efficienza anche se non è la panacea di tutti i mali", conclude.