Sostenibilità: Fonteverde ottiene la certificazione 'Green Key International'

Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, resort termale firmato Italian Hospitality Collection a San Casciano dei Bagni (Siena), conferma il suo impegno per il rispetto dell?ambiente. L'hotel, infatti, ha ricevuto la certificazione 'Green Key International', prestigioso marchio di qualità ecologica internazionale che viene assegnato alle strutture ricettive con rilevanti pratiche sostenibili. È un traguardo importante che coinvolge tutte le procedure che avvengono nella struttura ricettiva. I motivi di questo riconoscimento risiedono nell?impegno verso la riduzione dell?impatto ambientale, grazie a un continuo monitoraggio e alla riduzione dei rifiuti, del consumo di acqua ed energia, nonché dell?uso di prodotti inquinanti. Lo staff di Fonteverde è inoltre continuamente impegnato in pratiche e progetti di formazione dei dipendenti e nella sensibilizzazione degli ospiti verso il rispetto del Pianeta attraverso gesti quotidiani.

"Abbiamo lanciato da un anno la disciplina Esg per la sostenibilità, che si declina non solo nell'attenzione per l'ambiente ma anche nell'integrazione con il territorio. Siamo la prima struttura del gruppo Ihc a ricevere la certificazione 'Green Key International' e questo non può che essere motivo di orgoglio", afferma il General Manager di Fonteverde, Piero Magrino, alla guida della struttura dallo scorso anno.

E a Fonteverde anche la ricerca di un'offerta variegata volta al benessere è continua. Tra le novità proposte, a partire dal 24 luglio ci sarà la crioterapia, una tecnica di esposizione controllata al freddo che ha effetti benefici per l'organismo e il benessere mentale. Questo innovativo trattamento, firmato The Longevity Suite, consiste nell'esposizione per brevi periodi di tempo, in una speciale cabina, a temperature estremamente basse, attorno a -85° centigradi. In sinergia con il calore dell?acqua termale, si amplifica l'efficacia del trattamento attivando una ginnastica vascolare, che migliora la microcircolazione sanguigna e stimola il rilascio di endorfine, promuovendo una sensazione di benessere generale.