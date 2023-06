Sostenibilità, Frigerio (Sorgenia): "Ambiente e società devono andare insieme"

Roma, 7 giu.(Adnkronos) - "Non possiamo pensare di occuparci delle persone senza occuparci dell'ambiente quindi ambiente e società devono andare insieme". Così Miriam Frigerio, Head of Brand&Communication Sorgenia, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma nel panel 'Verso un mondo sostenibile? Il ruolo cruciale della comunicazione d'impresa per il conseguimento degli obiettivi Esg'.

"In Sorgenia siamo chiamati a responsabilità di tipo ambientale, industriale e anche sociale in quanto azienda che si muove nell'ambito della società - dice - Per anni abbiamo condotto una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere ma abbiamo anche una testimonial che è Bebe Vio che di suo è un emblema di sostenibilità sociale e stiamo cercando di portarla ad essere anche emblema di sostenibilità ambientale", coinvolgendola in attività di piantumazione e pulizia delle spiagge.