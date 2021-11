Sostenibilità: indagine Subito, da second hand ad acquisto digitale la gen Z aiuta il pianeta

Roma, 17 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Alla conferenza Cop26 che ha riunito i leader di tutto il mondo per affrontare uno dei temi più importanti e urgenti di questo secolo, quello della lotta al cambiamento climatico, indiscussi protagonisti sono stati anche i ragazzi della Generazione Z che, dalle manifestazioni in tutte le città d'Europa, sono arrivati a Glasgow in oltre 100mila per chiedere azioni concrete. Ma come si comporta questa generazione nelle scelte individuali e davanti al tema dei consumi? Per provare a illustrare il comportamento dei nati tra la fine degli anni '90 e gli inizi dei 2000, detti anche iGen o Centennials, qualche spunto arriva da Subito, piattaforma numero 1 in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili. Incrociando le ricerche interne con dati di scenario attuali e studi realizzati ad hoc come l'Osservatorio Second Hand Economy condotto da Bva Doxa per Subito, sono emerse alcune evidenze, riassumibili in 5 punti, che mettono in luce la sensibilità sui temi green de parte della Generazione Z che si manifesta anche nell'approccio ai consumi, dove ha grande importanza la lotta quotidiana alle emissioni di CO2.

Il 65% dei ragazzi della GenZ dichiara di ricorrere al mercato di seconda mano, con una percentuale di adozione ben superiore alla media nazionale (54%) La second hand economy, infatti, è una forma di economia circolare sostenibile in sé che evita potenzialmente la produzione del nuovo e la dismissione del vecchio. Così facendo, le emissioni di CO2 legate a queste fasi vengono azzerate, e non vengono consumate nuove materie prime, portando a un risparmio ambientale, quantificabile con il metodo Lca (Life Cycle Assessment).

Secondo la ricerca Second Hand Effect 2020, condotta dall'Istituto svedese di ricerca ambientale (Ivl) per Subito, grazie alla vendita di quasi 26 milioni di oggetti su Subito nel 2020 è stato possibile raggiungere un risparmio di 5,4 milioni di tonnellate di CO2, un dato che corrisponde all'azzeramento dell'impatto ambientale di 740.000 italiani. Ogni piccolo gesto conta, perché ogni singolo oggetto ha un 'peso' e ogni singolo acquisto permette di ridurre la propria impronta: ad esempio, comprando una maglietta usata si risparmiano 2 chili di CO2, un paio di jeans usati permette di risparmiare 33,4 chili di anidride carbonica, uno smartphone 47kg, una bicicletta 99kg, un'auto addirittura 2,8 tonnellate.

Dallo studio di Bva Doxa è emerso che il mezzo preferito per la compravendita di usato tra i giovani è il canale online, con il 70% degli intervistati che vi ricorre in caso di acquisto, fino ad arrivare al 78% per la vendita dei propri oggetti pre-loved. Di fatto, acquistare online può essere un buon modo per ridurre l'inquinamento provocato dallo spostamento autonomo di milioni di consumatori specialmente nel caso in cui ottenere i prodotti desiderati porta a spostarsi oltre un raggio di 15 km. Sì, quindi, al negozio sotto casa ma in caso di maggiore distanza meglio rivolgersi a sistemi di acquisto che non implicano spostamenti come il servizio TuttoSubito. Da settembre, infatti, proprio per rispondere alle esigenze degli utenti, in particolare quelli più giovani per cui è un must, tutta la compravendita su Subito si può gestire comodamente da smartphone: gli articoli possono essere acquistati e venduti in pochi click, accorciando le distanze e allargando il bacino di ricerca a tutta Italia senza emissioni di anidride carbonica superflue. Le buone pratiche diventano così ancora più semplici da diffondere: grazie all'esperienza di acquisto incentrata sull'App, il principale strumento di ogni piccolo gesto quotidiano della GenZ, l'usato diventa facile da ricercare e da mettere in vendita e ogni acquisto può fare la differenza.

Per la Generazione Z cambia totalmente la percezione dell'automobile, come mette in luce un sondaggio di Skuola.net su un campione di 2800 ragazzi, per 9 giovani su 10 l'auto serve a soddisfare soprattutto le proprie esigenze pratiche di mobilità mentre per appena il 2% rappresenta ancora uno status symbol. Per questi ragazzi, infatti, a delineare chi sei non è il possesso di qualcosa di fisico ma il mondo di valori connesso alle scelte messe in campo day by day. Più che possedere un'auto, diventa caratterizzante e socialmente apprezzato riuscire a muoversi in modo tale da impattare il meno possibile sull'ambiente. La scelta più preziosa è quella che si basa sulla mobilità sostenibile, ovvero tutte le forme di spostamento che integrano nel loro funzionamento metodi di rifornimento atti a diminuire gli impatti ambientali e in primis l'inquinamento atmosferico e le emissioni. I dati analizzati da Subito confermano questo aspetto rispetto, per esempio, alla crescita di interesse riscontrata per le bici che sono entrate nella top 10 degli oggetti più ricercati in piattaforma nel 2020 e dei monopattini elettrici che si sono aggiudicati un +103% nelle ricerche.

Se per lungo tempo uno dei driver degli acquisti è stato il risparmio, oggi, i valori, specialmente per la Generazione Z, guidano le scelte. C'è maggiore consapevolezza sui propri principi, tra cui l'attenzione all'ambiente. Brand e prodotti vengono scelti anche in base al rispetto di determinati requisiti. Per esempio, colpisce che le motivazioni che spingono i giovani di età 18-24 verso la buona abitudine della second hand sono in primo luogo etiche, con un 59% che dichiara di farlo per aiutare l'ambiente. Proprio nel novero della consapevolezza si possono citare anche le scelte di acquisto che hanno caratterizzato la GenZ nell'ultimo anno. In particolare, queste ultime ricadono principalmente su abbigliamento e arredamento, videogiochi, telefonia, libri e informatica, complici la nuova normalità imposta dalla pandemia che ha portato a ridisegnare gli spazi domestici e ha reso necessari modelli tecnologici più avanzati per rispondere alle necessità di smart working e didattica a distanza nel segno del riciclo e del riutilizzo.