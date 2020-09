Startup: 23 e 24 ottobre torna Digithon, da oggi al via call for ideas

Bisceglie (Bat), 1 set. (Labitalia) - Torna DigithON, la più grande maratona digitale italiana, che anche quest’anno non si ferma: l’edizione 2020, la 5°, si svolgerà il 23 e 24 ottobre, per la prima volta in live streaming per garantire la massima sicurezza vista l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. E DigithON 2020 entra nel vivo da oggi con la call for ideas per gli inventors, dal 1° al 30 settembre, per intercettare nuove idee digitali da mettere in contatto con investitori privati e istituzionali, italiani e internazionali, nel corso della competition. L’obiettivo primario si conferma quello di essere un trampolino di lancio di progetti originali dedicati alle principali tematiche al centro della rivoluzione digitale avvicinando la comunità finanziaria a quella delle startup, e un’opportunità per trasformare le idee d’impresa più innovative nel settore della Digital Economy in realizzazioni concrete.

“Dopo una lunga riflessione abbiamo capito che il nostro lavoro e l’entusiasmo dei nostri inventors non potevano arrestarsi”, spiega la presidente di DigithON, Letizia D’Amato. “Durante questo periodo di crisi, sono stati moltissimi -spiega D'Amato- i contatti da parte dei partecipanti alle passate edizioni della nostra maratona desiderosi di rendersi utili e mettere al servizio del paese le loro idee, che ci hanno sottoposto anche interessantissimi progetti di utilità socio-sanitaria”, prosegue, “mentre il lockdown ha messo ancora più in luce la centralità del digitale e le sue potenzialità”.

Le startup selezionate per la maratona, che si svolgerà il 23 e 24 ottobre, presenteranno i propri progetti attraverso le piattaforme online ai rappresentanti del Comitato Scientifico, i quali potranno seguiranno i pitch in streaming presso l’Inventor Lab alle Vecchie Segherie di Bisceglie - cuore pulsante di DigithON, dove avrà luogo il coordinamento operativo della competizione, o da remoto. E proprio presso l’Inventor Lab si terrà, l’ultimo weekend di ottobre, la consegna dei prestigiosi premi che saranno assegnati alle idee vincenti. Per partecipare a DigithON 2020 basta registrarsi sul portale digithon.it, nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e, allo stesso tempo, generare un punto di contatto con investitori, incubatori e acceleratori. La registrazione è completamente gratuita e ogni utente potrà inserire tutti i dettagli della propria startup: dalla descrizione al pitch video, dalle slides a metriche di valutazione più tecniche quali stato dell’idea, numero di dipendenti e fatturato. Come in un social network, ogni iscritto potrà pubblicare i propri aggiornamenti per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte.