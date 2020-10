Startup: Auriga e Cdp Venture Capital investono 428mila euro in The Portal

Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Auriga - azienda attiva nel settore di sviluppo di software per la banca omnicanale - e Cdp Venture Capital Sgr chiudono un’operazione di finanziamento di 428.000 euro a favore di una giovane startup pugliese, The Portal. Auriga è stata supportata per la realizzazione del progetto da Zephiro Investments, boutique investment bank indipendente specializzata nell’advisoring su operazioni di finanza strategica. L’iniziativa rientra nell’ambito di una più ampia strategia di sostegno alle giovani realtà meritevoli del Mezzogiorno che, sia Auriga sia Cdp Venture Capital Sgr hanno parallelamente intrapreso. Auriga ha infatti creato nel 2018 il suo incubatore di startup IC406 per raccogliere e dare slancio alle migliori idee innovative in ambito digital business, secondo un approccio di Open Innovation che mira a valorizzare i talenti del territorio.

Cdp Venture Capital Sgr, anche nell’ottica di promuovere iniziative a sostegno dell’imprenditoria in un periodo molto critico come quello attuale, a causa degli effetti della pandemia, ha avviato una serie di attività come il Programma Seed per il Sud. Con una dotazione di 150 milioni di euro, il Fondo Italia Venture II finanzia, insieme ad acceleratori o incubatori, giovani idee imprenditoriali catalizzando nuovi investimenti nel Sud Italia per favorire la competitività e lo sviluppo di startup e pmi innovative nel Mezzogiorno.

La startup selezionata per l’investimento, individuata da Auriga, è The Portal, con sede a Barletta, che ha sviluppato per l’ambito gaming un innovativo bundle tecnologico - comprensivo di hardware e software - in grado di garantire un’esperienza unica di gioco, multiutente (anche a distanza) e profondamente immersiva, grazie a una realtà virtuale open world. La tecnologia Portal VR, fruibile attraverso i contenuti proprietari sviluppati dal team dei founder, è stata testata durante il 2019 in eventi e fiere su tutto il territorio nazionale. Nell’ultima Milano Games Week (2019), Portal VR ha totalizzato 400 sessioni in 3 giorni con 3 ore di coda.

“L’impegno nel valorizzare le giovani startup è ormai diventato per Auriga una vera e propria missione aziendale. L’innovazione, per noi, è sempre frutto di percorsi condivisi, di coraggio e di creatività: per questo abbiamo deciso di investire in The Portal, realtà che riteniamo, grazie alle competenze e know-how dimostrato, possa avere un impatto nei prossimi anni nel business digitale. Attraverso il nostro incubatore, IC406, lavoriamo quotidianamente per ricercare e supportare realtà valide come questa, in grado di portare sul mercato soluzioni inedite e rivoluzionarie nei loro settori di riferimento. Ringrazio Cdp Venture Capital Sgr e Zephiro Investments per averci coinvolto nell’iniziativa, che in questo momento critico e incerto rappresenta per noi un messaggio di positività e di incoraggiamento per il futuro”, ha dichiarato Vincenzo Fiore, Ceo di Auriga.

"Siamo fieri di annunciare questa nuova operazione - ha commentato Francesca Ottier, responsabile del Fondo Italia Venture II di Cdp Venture Capital Sgr - a favore di una realtà come The Portal, eccellenza nell'ambito delle tecnologie immersive, che rappresentano un'innovazione sempre più strategica e funzionale, anche alla luce del contesto socio-economico in continua evoluzione, dove la natura degli eventi e delle occasioni di incontro sarà sempre più ibrida, tra fisico e digitale. Crediamo che l'investimento, risultato della sinergica collaborazione con Auriga e il suo incubatore IC406 e Zephiro Investments, rappresenti anche un invito alla resilienza verso le giovani realtà imprenditoriali di tutto il territorio nazionale, specialmente del Sud".

"Grazie al coinvestimento di Cdp e di Auriga, la nostra azienda può finalmente iniziare ad esprimere tutto il suo potenziale innovativo e a confrontarsi in un settore che vede spesso come protagoniste aziende extra europee. Siamo davvero entusiasti per questa operazione e ringraziamo Auriga che ci ha fortemente sostenuto per il raggiungimento di questo importante risultato. Permettetemi anche di ricordare il prezioso supporto che The Portal ha ricevuto durante tutte le attività dal team di Zephiro Investments con il quale abbiamo definito e redatto il piano industriale e i relativi target il cui raggiungimento rappresenterà la sfida da cogliere e da vincere dei prossimi mesi”, ha affermato Francesco Gissi, Cgo di The Portal.