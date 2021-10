Startup: Bettaknit e Coincasa, co-branding all’insegna della sostenibilità

Roma, 30 set. (Labitalia) - Bettaknit - startup italiana che ha rivoluzionato il 'knitting fai da te' con i suoi kit maglia e uncinetto e i filati di qualità - ha finalizzato un importante progetto di co-branding con i departmentstore Coin. Il progetto 'Bettaknit x Coincasa'" propone un kit maglia propedeutico alla realizzazione di un cappello in 100% lana. Pensato anche per principianti assoluti, contiene tutto l'occorrente per realizzare il capo con un filato molto apprezzato dai fan di Bettaknit: la morbidissima lana - denominata Cool Wool - prodotta in Italia.

Per la prima volta, il kit riporta le istruzioni sia sul corpo all'interno della confezione, sia in un Qr Code che rimanda a un video tutorial dove sono illustrati tutti i passaggi per creare da zero un capo unico da indossare o regalare e facile da realizzare. Il prodotto è disponibile in 5 colori, tra i più amati delle collezioni Bettaknit e sempre attuali, per la stagione autunno-inverno: Serenity, Mustad Yellow, Stone Grey, Mauve e Deep Blue. I kit - nelle loro differenti tonalità - sono in vendita da metà settembre nei principali store Coin al piano Coincasa e su coin.it a 39,90 euro.

"Il progetto con Coincasa rappresenta un importante passo nel nostro percorso di crescita. Un connubio che non è assolutamente casuale, poiché ci accomuna la passione per il made in Italy più ricercato, ma anche, se non soprattutto, l'attenzione per l'eco sostenibilità: lato nostro nella produzione e nella scelta di filati e accessori, per ciò che concerne Coin nella selezione delle proposte in vendita, nella casa, nell'abbigliamento, nel beauty", afferma Barbara Fani, fondatrice di Bettaknit. È prevista anche una speciale edizione del kit, che sarà in vendita da Coin a partire da Natale. In tempo, dunque, per essere lavorato e impacchettato per un regalo all'insegna della creatività e della sostenibilità.