Startup: Cdp Vc Sgr, nasce Faros acceleratore per Blue Economy

Roma, 10 dic.-(Labitalia) - Cdp Venture Capital Sgr annuncia la nascita di Faros, l'Acceleratore per startup che operano nell'ambito della Blue Economy, parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, il network di acceleratori fisici sul territorio italiano focalizzati nei distretti più innovativi per aiutare la crescita di startup specializzate negli ambiti ad alto potenziale di mercato. Faros nasce da un'iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr tramite il suo Fondo Acceleratori, ed è realizzato insieme ad a|cube, acceleratore e incubatore focalizzato su realtà ad elevato impatto sociale e ambientale e con il coinvolgimento dell'acceleratore internazionale PortXL, leader mondiale nell'accelerazione di startup in ambito portuale e marittimo.

Il programma beneficia dell'importante supporto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, in qualità di partner istituzionale e territoriale orientato alla promozione a livello globale dello scalo ionico, nonché al rilancio del sistema industriale-logistico e turistico tarantino e del Comune di Taranto in qualità di partner istituzionale. Sono inoltre coinvolti in qualità di corporate partners del programma Eni, attraverso la Scuola di Impresa Joule nata con l'obiettivo di supportare l'imprenditoria innovativa sostenibile, JV Tempa Rossa (presente in Basilicata nel territorio della concessione Gorgoglione, dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa, con TotalEnergies Ep Italia spa, operatore al 50%, Shell Italia al 25% e Mitsui E&P Italia B srl al 25%, Bcc San Marzano e Marraffa. Altri partner dell'ecosistema portuale e logistico tarantino, di livello nazionale e internazionale sono in fase di adesione.

"Il trasporto marittimo è uno dei principali facilitatori dell'economia globale e le aree portuali italiane, che hanno guidato per secoli lo sviluppo del nostro Paese, rimarranno un asset strategico anche nel prossimo futuro, pur andando incontro a forti cambiamenti tecnologici e di modello produttivo". Così Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital Sgr commenta la nascita di Faros, l'acceleratore per startup che operano nell'ambito della Blue Economy, parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp. "Per questo motivo crediamo sia fondamentale aprire un percorso di accelerazione dedicato alle startup e giovani imprese innovative che operano nell'ambito della Blue Economy, in modo che possano sviluppare nuovi paradigmi di gestione sostenibile delle risorse e nuove soluzioni in un settore così fortemente integrato nell'ecosistema", conclude Bria.

Con una dotazione iniziale di circa 3 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital per gli investimenti in accelerazione e per successivi follow on post accelerazione, oltre a 1 milione di euro da parte dei corporate partners e dei partner istituzionali, l'acceleratore Faros mira a potenziare la crescita di startup che sviluppano prodotti o soluzioni innovative negli ambiti della logistica e automazione portuale, dell'utilizzo sostenibile delle risorse marine e del turismo costiero che rappresentano ambiti con grandi potenzialità di sviluppo. Saranno selezionate ogni anno per tre anni circa 8 startup in fase seed e pre-seed, che potranno accedere ad un percorso strutturato di supporto dai partner dell'acceleratore, che le guiderà verso la validazione del proprio modello di business. I migliori team avranno inoltre accesso ad ulteriori investimenti già stanziati dai promotori dell'iniziativa.

La call per la selezione delle prime startup è aperta fino al 15 febbraio 2022 al sito farosaccelerator.com. Le startup selezionate parteciperanno a un percorso di accelerazione e mentoring della durata di circa 4 mesi, durante il quale potranno accedere ad attività di open innovation, allo sviluppo di un progetto pilota con alcuni dei corporate partners coinvolti e a un investimento pre-seed in equity sino a ? 65.000.Le startup saranno inoltre supportate in attività trasversali quali networking con stakeholder di rilevanza nazionale e internazionale ed accesso ad eventi ad-hoc nell'ambito della blue economy. In conclusione del programma le startup più promettenti avranno la possibilità di intercettare ulteriori investimenti da parte dell'acceleratore e direttamente da Cdp Venture Capital Sgr. (Mp)