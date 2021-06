Startup: GoStudent chiude round finanziamento da 205 mln, ok a status unicorno

Milano, 22 giu. (Labitalia) - GoStudent, scale-up specializzata nelle ripetizioni scolastiche online, ha chiuso un round di finanziamento di Serie C del valore di 205 milioni di euro e si è così aggiudicata lo status di nuovo unicorno del panorama EdTech. L'azienda ha raggiunto questo obiettivo appena due anni dopo aver definito il proprio business model e a soli due mesi dal completamento di un round di Serie B da 70 milioni euro. Dst Global ha rivestito il ruolo di lead investor nell'operazione, alla quale hanno anche partecipato nuovi investitori internazionali, tra cui SoftBank Vision Fund 2 , Tencent, Dragoneer, oltre ai soci esistenti Coatue, Left Lane Capital e DN Capital. Questo nuovo round di finanziamento da record mette in evidenza la fiducia e l'entusiasmo infusi negli investitori dalla scale-up, che continua a crescere in maniera esponenziale e ad avanzare a grandi passi verso il raggiungimento della propria mission aziendale: dare vita alla scuola globale n°1 al mondo per rispondere alla crescente richiesta di un'educazione di qualità e più accessibile. Con una valutazione post-money da 1,4 miliardi di euro, GoStudent si afferma come l'azienda più valutata nel panorama EdTech K-12 in Europa.

Con un finanziamento complessivo di 291 milioni di euro, ora la società punta soprattutto alla crescita internazionale, sia attraverso il consolidamento nei 15 mercati in cui è attualmente presente che con l'espansione in nuovi Paesi. GoStudent è recentemente sbarcata anche in Italia e, a poche settimane dall'apertura, il nuovo hub di Milano ha già superato i 40 dipendenti. Entro la fine del 2021, la filiale italiana mira ad ampliare ulteriormente il proprio team e arrivare a quota 20.000 lezioni prenotate ogni mese. "Il mercato italiano ci sta riservando un'accoglienza molto calorosa. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è di raggiungere ogni angolo del Bel Paese e costruire la più vasta comunità di tutor eccellenti e studenti presente sul territorio italiano", ha dichiarato Ricardo Reinoso, Country Manager di GoStudent in Italia. Oltre all'apertura dell'ufficio di Milano, la scale-up ha anche recentemente inaugurato i nuovi hub di Londra, Berlino, Madrid, Lione, Atene, Istanbul e Amsterdam, e vanta attualmente 12 sedi internazionali e oltre 600 dipendenti.

Ora GoStudent guarda oltreoceano e ha in programma di partire alla conquista di Canada e Messico in estate. L'azienda investirà anche nel branding e nello sviluppo del prodotto, e farà, inoltre, le sue prime acquisizioni. Felix Ohswald, co-fondatore e Ceo di GoStudent ha commentato: "Dare vita alla scuola globale n°1 al mondo è da sempre al cuore di GoStudent. Questo nuovo finanziamento, e le opportunità che ne deriveranno in termini di espansione internazionale, ci permetterà di compiere ulteriori passi verso la realizzazione del nostro ambizioso obiettivo". Gregor Müller, co-fondatore e coo di GoStudent ha aggiunto: "Ci sentiamo onorati della fiducia che gli investitori, sia nuovi che preesistenti, stanno riponendo in GoStudent e siamo sempre più determinati a portare avanti la nostra missione di plasmare il futuro dell'apprendimento. Permettendo a ciascuno dei nostri studenti di trovare il proprio tutor ideale, facciamo sì che chiunque possa avere accesso ad un'istruzione di qualità, coinvolgente e più flessibile". Entro la fine del 2021, l'azienda mira ad essere presente in oltre 20 paesi in tutto il mondo e a raddoppiare il suo team, raggiungendo quota 1.000 dipendenti e 10.000 tutor.