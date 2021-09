Startup: HomesToPeople chiude un round di 1,5 milioni e diventa Kaaja

Milano, 6 set. (Labitalia) - La proptech HomesToPeople, società di servizi immobiliari e di aste online tra privati, chiude un round di 1,5 milioni di euro guidato da Sensible Capital insieme al Club degli Investitori. La chiusura dell'operazione di investimento coincide anche con il rebranding della società - che cambia nome in Kaaja - e con il lancio del nuovo sito www.kaaja.com. A seguito dell'aumento di capitale e dell'ingresso di nuovi investitori è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di cui è presidente Silvia Rovere, fondatrice di Sensible Capital e Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, che ha creduto nel progetto e nel team dal primo giorno, accanto ai due founder Dario Cardile, che ricopre il ruolo di Ceo e Paolo Castelletti, nel ruolo di Cmo.

Completano il Cda Paola Bruno, che vanta oltre 25 anni di esperienza come Investment Banker, Cfo, Private Equity Managing Partner, consigliere in svariate istituzioni della Finanza tra Londra e Milano e di recente anche Fondatrice di Augmented Finance, e Maria Teresa Rangheri, con oltre 20 anni di esperienza internazionale per aziende digitali nel settore della comunicazione, travel, finanza, già consigliere di importanti società del gruppo Bravofly (oggi lastminute.com), di B-Heroes e fondatrice di Teen Talent.

Dalla sua nascita, in pochi mesi, la società ha già gestito più di 20 aste online tra privati su immobili a Roma e Milano raccogliendo l'interesse di oltre 100.000 clienti che hanno prenotato circa 600 appuntamenti per visitarli. L'incoraggiante riscontro del mercato ha convinto gli investitori a credere in Kaaja che ora è dotata dei capitali necessari per poter espandersi ed operare sull'intero territorio nazionale attraverso agenti diretti e collaborazioni con altre agenzie con l'obiettivo di affermare la vendita di proprietà immobiliari attraverso aste online trasparenti e sicure.

Le aste online di Kaaja velocizzano significativamente il processo arrivando a concludere la compravendita in 6/8 settimane e garantiscono la totale trasparenza mettendo a disposizione tutti i documenti sugli immobili e permettendo di visualizzare tutte le offerte che vengono presentate. Questo grazie alla piattaforma proprietaria, unica in Italia, sviluppata sulle migliori tecnologie digitali. Il modello Kaaja, infatti, affonda le sue radici nella necessità di maggiore trasparenza, efficienza e professionalità del mercato immobiliare.

Secondo una recente ricerca realizzata dalla startup insieme al Politecnico di Milano e Italian PropTech Network, per oltre il 70% dei potenziali acquirenti, le difficoltà maggiori risiedono nel reperimento della documentazione e nel conoscere il reale valore di mercato. Dalla survey, infatti, emerge poca trasparenza nel processo di comprensione dei costi e nella fase di acquisto. Per il 61% degli intervistati, infatti, è difficile capire se la propria offerta è in linea con quella del mercato e per il 69% avere visibilità su eventuali altre offerte con cui competere. Il mercato immobiliare necessita quindi di maggiore trasparenza e semplificazione ed è questa la risposta che Kaaja vuole dare al mercato.

Nella Kabala la parola Kaaja indica una natura versatile, uno spiccato senso di responsabilità e degli affari, in grado di stabilire relazioni durature e di fiducia. Si tratta di una parola che riassume i valori della società: convenienza, velocità, sicurezza e trasparenza.

"ll finanziamento ci permetterà di investire ulteriormente in tecnologia, migliorare il nostro servizio, accelerare l'espansione sul mercato italiano, potenziare le attività di marketing e consolidare il nostro posizionamento attraverso partnership con player strategici. Avere tra i nostri soci investitori autorevoli e qualificati conferma la validità della nostra strategia rivolta a rivoluzionare un settore ancora molto tradizionale e frammentato come quello del mercato immobiliare" dichiara Dario Cardile, Founder & Ceo di Kaaja.

"Sensible Capital è entusiasta di guidare il round d'investimento in Kaaja, start up innovativa che offre al mercato italiano un servizio completamente nuovo, che rivoluzionerà le modalità tradizionali di vendita di case. Kaaja porterà un importante contributo in termini di trasparenza, innovazione ed efficienza delle transazioni, tutti obiettivi perfettamente coerenti con il nostro DNA di investitore ESG. Con questa operazione Sensible Capital conferma la propria missione di diventare leader nel settore del proptech in Italia, con un approccio industriale e di medio periodo, uno spiccato attivismo e la capacità di creare forti sinergie commerciali e di sviluppo prodotto tra le società in portafoglio" dichiara Silvia Rovere, Founder & Ceo di Sensible Capital.

"Siamo estremamente soddisfatti di investire in Kaaja: un founding team complementare ed affiatato, con profonda esperienza digitale e che ha già operato in questo settore specifico, un mercato tradizionale che chiede innovazione, un co-investor con grandi competenze nel mondo proptech. I numeri dei primi mesi di operatività confermano la qualità del progetto. Il Club degli Investitori contribuirà alla crescita di Kaaja grazie all'impegno dei nostri Champion, Marco Pandoli e Gioia Manetti, che contribuiranno con competenze importanti e attiveranno il supporto del network del Club degli Investitori. Forza Kaaja!" dichiara Andrea Rota, Managing Director del Club degli investitori.