Startup: per l'EdTech GoStudent 100 nuove assunzioni nel 2022 a Milano

Roma, 9 feb. (Labitalia) - È l?azienda di education technology numero 1 in Europa. GoStudent, scale-up unicorno e società europea più valutata nel panorama EdTech K-12, ha annunciato una nuova maxi-campagna di recruitment in Italia per il 2022. Sbarcata nel Bel Paese la scorsa primavera, GoStudent conta già più di 100 dipendenti nel suo hub di Milano. L?azienda si pone ora un nuovo e ambizioso traguardo: superare le 100 nuove assunzioni nel 2022 e raddoppiare il proprio team, così da volare a quota oltre 200 collaboratori entro il prossimo dicembre. Ricardo Reinoso, Country manager Italia di GoStudent, ha commentato: ?Stiamo vivendo un periodo di grande fermento e di crescita esponenziale. Questo nuovo round di assunzioni è la conferma del focus di GoStudent sul mercato italiano ed è una scelta dettata dalla volontà di portare avanti una strategia di espansione sul territorio nazionale. Nel 2022 vogliamo consolidarci ulteriormente in Italia, ampliare il nostro raggio d?azione e permettere a sempre più studenti, da ogni angolo della Penisola, di avere accesso ad un?istruzione di qualità grazie al nostro servizio di ripetizioni online?.

Dopo i primi mesi ospite del WeWork di via Mazzini, GoStudent ha di recente stabilito il proprio quartier generale milanese nell?iconico The Angle, un elegante edificio in tardo stile Liberty disegnato da Cesare Tenca nel 1926 e situato all?angolo di Corso Italia, a due passi da piazza Missori. Ad inizio febbraio si è tenuta l?inaugurazione ufficiale della nuova sede. Oltre al taglio del nastro per il nuovo ufficio di Milano, GoStudent ha anche in programma l?apertura imminente di un nuovo hub a Roma.

?I risultati raggiunti dal team di Milano sono stati straordinari, oltre le previsioni, e la crescita è stata talmente veloce che, a meno di un anno dall?arrivo in Italia e dall?avviamento del primo ufficio, abbiamo iniziato a pensare ad un maggiore investimento sul territorio e ad una nuova sede, che ci permetterà di rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze. Inoltre, dislocando il nostro team tra Milano e Roma, avremo la possibilità di attingere ad un pool di talenti sempre più ampio?, ha concluso Reinoso.

In un Paese dove si stima che il tasso di giovani disoccupati si aggiri attorno al 28% - una percentuale in calo rispetto a qualche mese fa, ma pur sempre tra i dati più preoccupanti d?Europa - la scale-up GoStudent è determinata a scommettere sulle nuove generazioni e a continuare a promuovere attivamente i valori di diversità, equità e inclusione. Le posizioni su Milano e Roma sono, infatti, principalmente rivolte a giovani professionisti, ma anche a neolaureati e a ragazzi e ragazze al primo impiego. I ruoli 'fully remote' sono, invece, destinati a candidati con già esperienza alle spalle. Le figure ricercate da GoStudent includono: Sales Specialist, Customer Success Manager, Customer Care Manager, Tutor Success Manager e Customer Retention Manager. Numerose anche le posizioni, specialmente per il settore delle vendite, che permetteranno di lavorare al 100% da remoto.

Parallelamente alle cosiddette hard skills, nel selezionare i nuovi componenti del team, verrà data molta importanza anche alla personalità di ciascun candidato, alla motivazione, alle competenze trasversali e alle soft skills. "Il capitale umano rappresenta per GoStudent la risorsa più importante, nonché uno dei pilastri del piano di crescita dell?azienda per il 2022. Da quando siamo arrivati in Italia la scorsa primavera, siamo riusciti nell?impresa di raggiungere un organico di oltre 100 dipendenti, tutti regolarmente assunti", ha affermato Loredana Andrello, Hr Business Partner a GoStudent Italia.

"GoStudent punta da sempre ad un mix vincente di giovani talenti e collaboratori con una maggiore esperienza; attualmente, il 70% dei nostri dipendenti sono giovani sotto i 30 anni, ai quali GoStudent offre un percorso di formazione e concrete possibilità di carriera. Inoltre, siamo da sempre promotori delle pari opportunità e della diversity, in quanto crediamo fermamente che questi fattori costituiscano un prezioso arricchimento per l?azienda. A GoStudent Italia le donne rappresentano il 60% degli assunti e oltre il 15% dei dipendenti è di nazionalità straniera?, ha aggiunto.

Oltre alle figure da inserire con assunzione a tempo indeterminato o determinato all?interno del team italiano, GoStudent è anche alla costante ricerca dei migliori insegnanti da integrare nella propria tutor community. L?Italia è solo uno dei tasselli della strategia di GoStudent, che mira ad affermarsi come leader indiscusso del settore delle ripetizioni non solo in Europa, ma anche a livello globale. ?Siamo partiti da Vienna e ora puntiamo a diventare la scuola di ripetizioni numero 1 al mondo. Il mercato europeo ci ha riservato un?accoglienza molto calorosa, e anche l?Italia, ad oggi, non ha fatto eccezione. Il nostro obiettivo per il futuro è di poterci espandere su tutti e cinque i continenti e costruire la più vasta comunità internazionale di tutor e studenti?, ha dichiarato Felix Ohswald, co-fondatore e Ceo di GoStudent.

A gennaio 2022 la scale-up viennese ha chiuso un round di Serie D da record (300 milioni di euro) guidato da Prosus e SoftBank Vision Fund 2. Ad oggi, GoStudent è riuscita nell?impresa di raccogliere oltre 590 milioni in quattro round di finanziamento, raggiungere lo status di unicorno e una valutazione post-money complessiva da 3 miliardi di euro. Forte di questi risultati, GoStudent è sempre più determinata a continuare la propria conquista internazionale e a premere l?acceleratore sulle nuove assunzioni.

Nell?arco degli ultimi dodici mesi la società austriaca ha registrato una crescita di oltre sette volte e mezzo, si è espansa in 16 Paesi - inclusi alcuni oltreoceano, come Canada e Messico - e ha aperto 19 nuovi uffici internazionali. GoStudent ha, inoltre, ampliato il suo organico a livello globale reclutando quasi 1.400 nuovi collaboratori e 10.000 tutor. Attualmente, la scale-up vanta un team di più di 1.500 dipendenti e 15.000 insegnanti e si prevede che questi numeri continuino a crescere anche durante tutto il 2022. Anche il volume delle sessioni è aumentato esponenzialmente, passando da 150.000 lezioni prenotate mensilmente lo scorso gennaio a oltre 1,5M alla fine del 2021. GoStudent punta ora a continuare a crescere e a chiudere il 2022 con 3.500 dipendenti e un network di 60.000 insegnanti internazionali. In Italia, la scale-up mira a superare i 200 dipendenti e i 5.000 insegnanti. GoStudent è anche determinata a far aumentare il volume delle sessioni mensili prenotate, raggiungendo quota 3,3 milioni a livello globale e 300.000 in Italia.