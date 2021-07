Startup: webidoo raccoglie 6 mln in primo round di finanziamento

Roma, 30 lug. (Labitalia) - Ammonta a 6 milioni la raccolta fondi di webidoo, digital company specializzata nella digital transformation delle pmi italiane. Il fondo 8a+ Real Innovation di 8a+ Investimenti Sgr, e collocato da Banca Generali nell'ambito del progetto BG4Real, ha sottoscritto, come lead investor, un aumento di capitale di 3 milioni di euro. Tim Ventures è entrato nella compagine societaria attraverso l'acquisizione di una quota azionaria e un conferimento proporzionale per seguire l'aumento di capitale promosso dal lead investor. La restante parte dei fondi è stata raccolta attraverso primari istituti di credito che hanno deciso di sostenere il piano industriale di webidoo. Il round serie A servirà a webidoo per finanziare il proprio sviluppo e affermarsi come azienda leader per i servizi di digital marketing dedicati alle pmi italiane. Il modello di business di webidoo si basa sulla fiducia nel potenziale delle piccole e medie imprese che, grazie al digitale, possono crescere e competere su mercati locali e internazionali. Grazie a un team di esperti digitali e a partner tecnologici di primo piano, webidoo fornisce tutti gli strumenti necessari alla digitalizzazione di realtà imprenditoriali che si trovano in tutta Italia, anche in regioni periferiche o con uno scarso accesso ai potenziali mercati di riferimento.

"Il successo di questo round è motivo di grande orgoglio per me e gli altri due founder, Giovanni Farese e Egidio Murru. Tre anni fa abbiamo dato vita a questo sogno imprenditoriale che, grazie allo straordinario lavoro del nostro team di talenti, non ha mai smesso di crescere e di darci grandi soddisfazioni", commenta Daniel Rota, Ceo di webidoo. "L'Italia è una repubblica fondata sulle pmi e la fiducia che il programma Bg4Real ha dato a webidoo ci rende consapevoli della bontà della strada intrapresa. L'ingresso di questi fondi ci consentirà di proseguire con il business plan e con gli investimenti previsti con maggiore accelerazione, andando in aiuto delle tante piccole e medie società italiane che stanno investendo in innovazione e digitalizzazione, sostenute anche dal Pnrr", aggiunge.

"Sono orgoglioso di contribuire allo sviluppo futuro di webidoo con le risorse degli investitori che stanno dando spinta e fiducia al progetto BG4Real, in cui 8a+ è partner di Banca Generali", dichiara Andrea Pastorelli, ad di 8a+ Investimenti. "In webidoo abbiamo incontrato competenze, visione e una vivacità imprenditoriale che crediamo potranno concretizzarsi in uno sviluppo importante nell'ambito della digital transformation delle pmi, fenomeno che guiderà l'evoluzione del tessuto economico italiano nei prossimi anni", conclude.