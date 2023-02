(Adnkronos) - Si svolgeranno a Roma gli 'Stati generali delle camere di commercio sull?economia del mare' in programma venerdì 24 febbraio 2023 presso la sede di Unioncamere in Piazza Sallustio. L?iniziativa, organizzata da Unioncamere, Assonautica Italiana e Blue forum, costituisce un importante appuntamento che chiama a raccolta l?intero sistema camerale, con l?obiettivo di collegare sempre meglio le esigenze delle imprese e le politiche di sviluppo nazionali dell?economia del mare.

In una fase di rilancio del settore marittimo in tutte le sue filiere, che ha trovato legittimazione nelle scelte del nuovo governo, le camere di commercio possono e devono continuare a svolgere il ruolo di riferimento del sistema imprenditoriale italiano dell?Economia del Mare, quali interlocutori privilegiati delle istituzioni nazionali.

L?incontro, che prenderà il via alle ore 10.00, sarà in presenza e trasmesso anche in diretta streaming su Adnkronos (https://www.adnkronos.com/stati-generali-delle-camere-di-commercio-sulleconomia-del-mare_2Uf9chUKHE9PU5hxLe8dSB). I lavori, moderati dalla giornalista e conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo, saranno aperti dal presidente di Unioncamere Andrea Prete e dal presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora. Interverranno il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare Sebastiano Musumeci e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Parteciperanno: Salvatore De Meo, presidente Commissione per gli affari costituzionali, Parlamento europeo, Gaetano Fausto Esposito, direttore Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, Antonio Paoletti, vice presidente vicario Unioncamere e presidente Camera di commercio Venezia Giulia, Luigi Attanasio, presidente Camera di commercio di Genova, Antonello Testa, coordinatore Informare azienda speciale economia del mare, Camera di commercio Frosinone Latina, Gennaro Strever, presidente Camera di commercio Chieti, Pescara, Ivo Blandina, presidente Camera di commercio Messina.