Superbonus: Fotovoltaico Semplice-Generali Italia, al via partnership

Roma, 12 gen. (Labitalia) - L’azienda romana Fotovoltaico Semplice, di proprietà di Imc Holding, ha presentato la sua nuova collaborazione con la compagnia assicurativa Generali Italia in uno special event in live streaming su Youtube. Durante il meeting, esordito con un tour virtuale in una villa energeticamente indipendente per evidenziarne i benefici, è stata illustrata la partnership tra le due realtà.

Generali Italia diventa la polizza assicurativa che equipaggia il kit chiavi in mano 'riscaldamento a costo zero' proposto da Fotovoltaico Semplice per usufruire al meglio del superecobonus 110%, una delle misure più apprezzate del Dl rilancio. La soluzione consiste nell’installazione di una pompa di calore ibrida o full electric, di un impianto fotovoltaico e di batterie di accumulo Quantico, personalizzabili nella potenza con 3 differenti moduli, in base alle esigenze energetiche del cliente. Il pacchetto con assicurazione all risk, targata Generali Italia, prevede la copertura per i danni da mancata produzione qualora si presentino eventuali rotture degli impianti o malfunzionamenti.

Insieme a Generali Italia, servendosi del partner Deloitte che funge da consulente esterno per il Superbonus, è stato inoltre messo a punto un sistema per l’acquisto del credito derivante dal bonus per i clienti del brand Fotovoltaico Semplice. Grazie al pacchetto all inclusive sarà inoltre possibile compiere tutti i passaggi, dall’installazione alla riscossione, direttamente attraverso Fotovoltaico Semplice che cederà il credito a Generali Italia.

Generali Italia entra quindi sia come partner assicurativo sia come grande partner per la monetizzazione dei crediti, prevedendo tra le modalità di cessione anche lo sconto in fattura.

"Siamo molto soddisfatti - commenta il ceo di Fotovoltaico Semplice Daniele Iudicone - della partnership con Generali Italia perché insieme abbiamo dato vita a un’offerta totalmente user friendly che mira a semplificare al massimo tutti i passaggi necessari per usufruire della misura. Da oggi i nostri impianti godono di una doppia garanzia: quella di Fotovoltaico Semplice e quella all risk di Generali Italia".

Un altro passo importante, conclude Iudicone, "è la partecipazione di SolarEdge, partner e azienda israeliana di primo piano nella componentistica fotovoltaica mondiale. Durante l’evento streaming c’è stato anche un contributo del country manager Italia della società per illustrare le funzionalità del pacchetto Platinum, un kit altamente tecnologico equipaggiato con ottimizzatori per i moduli fotovoltaici e inverter di ultima generazione per trasformare l’energia solare in corrente".