Tomasi: piu’ Managerialità e Welfare per benessere persone e competitività imprese del territorio

(Adnkronos) - L?Assemblea di MANAGERITALIA Trentino-Alto Adige si è svolta ieri sera con un buon bilancio delle attività svolte e uno sfidante programma per portare i manager e le loro aziende a incidere sempre più sullo sviluppo delle comunità locali.

Bolzano, martedì 9 novembre 2022. ?Oggi parleremo del ruolo dei manager e del welfare per dare benessere alle persone e competitività ad aziende e territori. Un tema caldo che vede i manager al centro di un mondo del lavoro e un?economia in profondo cambiamento, dove solo mettendo al centro le persone, le loro esigenze, la loro realizzazione e il loro sviluppo personale e professionale possiamo costruire un futuro davvero sostenibile. E in Trentino Alto-Adige abbiamo tanti campioni del welfare, manager e aziende che da anni, ancor più durante e dopo il covid, si prendono cura dei loro collaboratori con servizi per la persona e la famiglia, attenzione all?equilibrio lavoro vita privata e tanto altro? Così Franco Tomasi, presidente Manageritalia Trentino-Alto Adige, ha aperto l?Assemblea dell?organizzazione regionale dei manager del terziario NOI Techpark di Bolzano.

Dopo una presentazione delle attività e dei numeri dei manager associati che sono in crescita e prossimi al migliaio, a cura dei due vicepresidenti Franco Pauletto e Robert von Dellemann, si è passati alla presentazione dell?innovativo e recente accordo contrattuale che permette ai dirigenti del terziario e alle loro aziende di utilizzare il welfare aziendale e di metterlo in sinergia con quello contrattuale attraverso un?apposita piattaforma. Ne hanno parlato Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia e Marco Abatecola, responsabile settore Welfare Pubblico e Privato Confcommercio - Imprese per l'Italia.

A seguire si è parlato di welfare come strumento di benessere delle persone e competitività delle aziende con FrancoPauletto, CFO di Pompadour, un?azienda del territorio che, come tante, sta facendo molto prendersi cura delle persone che vi lavorano, anche con un articolato piano di welfare aziendale.

È emerso, nel dialogo con la platea, che il Covid ha cambiato il significato del welfare aziendale mettendo l?impresa al centro della comunità con una nuova consapevolezza del suo ruolo sociale. Con il welfare aziendale, si è detto, oggi anche le PMI sostengono le priorità del PNRR con un impatto su: salute, donne, giovani, famiglie e comunità. Ne hanno parlato, portando testimonianze dirette, Riccardo Rapezzi, project leader nazionale Welfare Manageritalia, Diego Agostini, amministratore delegato S.A.D. scs e Benedetta Dalbosco, presidente AIDP Trentino-Alto Adige.

E se il Trentino Alto-Adige primeggia in questo è anche per il buon tasso di managerializzazione: sono 1.460 i dirigenti della regione (671 a Trento e 789 a Bolzano). Anche se in termini di presenza femminile tra le dirigenti, oggi al 12% a Trento e all?8% a Bolzano, c?è ancora tanto da fare e una loro maggiore presenza non potrà che aumentare attenzione alle persone e competitività delle aziende.

MANAGERITALIA Trentino Alto Adige (www.manageritalia.it) - (Associazione Trentino Alto Adige dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa circa 1.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

L?Associazione del Trentino Alto Adige opera con due sedi una a Trento e una a Bolzano e, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull?intero territorio nazionale e una dedicata agli Executive Professional, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri del terziario) che associa oltre 38mila manager e rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato.