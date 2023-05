Torna 'Women on board', per l'ingresso delle donne nei cda di imprese pubbliche e private

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Ridurre il divario di genere, favorire l?inclusione e l?accesso delle donne alle posizioni di responsabilità all?interno dell?organizzazione aziendale e nei consigli d?amministrazione di imprese pubbliche e private, oltre a incoraggiare l?occupazione femminile. Sono questi alcuni degli obbiettivi di 'Women on board' il progetto ideato nel 2022 da Manageritalia e Federmanager insieme a Aidp, Hub del Territorio ER e da quest?anno con la consigliera di parità Regione Emilia-Romagna e la partnership degli ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro dell?Emilia Romagna.

A illustrare, questa mattina presso la Sala Guido Fanti di Regione Emilia Romagna, la seconda edizione di 'Women on Board': Cristina Mezzanotte, presidente Manageritalia Emilia Romagna - Sara Cirone, coordinamento nazionale Federmanager Minerva, coordinatrice gruppo Minerva Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e presidente hub del Territorio Emilia Romagna - Emma Petitti, presidente assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna - Sonia Alvisi, consigliera di parità Regione Emilia-Romagna - Donatella Vitanza, presidente cpo odcec Bologna - Tiziana Zambelli, presidente comitato pari opportunità dell?ordine avvocati Bologna - Antonella Ricci, consigliere nazionale ordine consulenti del lavoro con delega pari opportunità - Claudia Tondelli, referente diversity & inclusion Aidp.

"Iniziative come Women on board - spiega Emma Petitti, presidente assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna - sono assolutamente fondamentali per poter aspirare al vero raggiungimento di una parità di genere, abbattendo i numerosi ostacoli tuttora presenti a vari livelli in ambito lavorativo. La condizione femminile misura la qualità democratica di un Paese e, quando favorevole, lo arricchisce, perché investire sul lavoro delle donne significa investire nell?economia e nella crescita di un territorio. Va supportato e favorito il cambio di un modello culturale ancora molto radicato in Italia e grazie anche al contributo di attività virtuose come questa si potranno vedere i risultati per fare la differenza e ambire a una maggiore consapevolezza collettiva".

'L?entusiasmo della Community Women on Board ? illustra Cristina Mezzanotte, presidente Manageritalia Emilia Romagna ? è l?elemento che ci ha convinto a replicare e ampliare il progetto nell?edizione 2023 allargando la rete dei partners coinvolti a partire dagli Ordini Professionali di Avvocate, Commercialiste e Consulenti del Lavoro e coinvolgendo ulteriori a nove regioni italiane oltre all?Emilia Romagna, che per prima ha sostento questa iniziativa nel 2022?.

?Un progetto formativo ? conclude Mezzanotte - che vuole valorizzare gli equilibrismi e difficoltà che le donne affrontano quotidianamente nell?affermare il proprio valore professionale oltre a contribuire al superamento dei tanti stereotipi sul ruolo della donna costruire insieme un mondo del lavoro e per una società più equilibrata e rispettosa della professionalità al femminile".

Secondo Sara Cirone, coordinamento nazionale Federmanager Minerva: "Una comunità fatta di enti, associazioni e donne manager impegnate nello sviluppo sostenibile di territori e imprese, un modo efficace per moltiplicare la forza di una rete multistakeholder verso un obiettivo condiviso: buon governo d?impresa e parità di genere. Due elementi indispensabili per produrre positivi impatti sul pianeta e nuovo valore condiviso per le generazioni future".

Per Sonia Alvisi, consigliera di Parità Regione Emilia-Romagna: "La consigliera di parità è una figura istituzionale che opera per le pari opportunità tra uomo e donna in ambito occupazionale e formativo. Con il corso Women on Board 2023 è stato raggiunto un grande risultato di coesione, è stato fatto sotto il segno della parità di genere. Il corso di formazione ha l?obiettivo di consolidare le competenze interpersonali e tecniche delle donne all?interno dei Consigli di Amministrazione. Parità di genere, soprattutto ai vertici aziendali ed equità nelle paghe dei manager sono due capisaldi per qualunque realtà economica che voglia essere sostenibile e per qualsiasi investitore etico".

Il progetto, nella sua prima edizione, ha fatto segnare un grande successo con oltre 230 tra manager e professioniste con un?età media di 46 anni (26 anni per la più giovane e 71 anni per la più senior) provenienti da tutta la regione ed espressione di più svariati settori economici: terziario, industria, consulenza aziendale e avvocatura. Tante donne accomunate dalla stessa volontà di mettersi in gioco e acquisire le competenze e la consapevolezza del proprio valore per accedere a ruoli di responsabilità nelle aziende e nei consigli d?amministrazione di società pubbliche e private.

Tre le novità introdotte da 'Women on Board 2023'. La prima, si amplia il numero degli incontri formativi passato da 6 a 14 (7 incontri si terranno in Emilia Romagna), con una durata di 3 ore ciascuno, in cui le partecipanti avranno l?occasione di confrontarsi con diversi professionisti del settore giuridico, economico e aziendale aumentando così le loro competenze, esperienze e capacità di analisi. La seconda, l?accesso al programma formativo si estende non solo alle manager e alle professioniste residenti in Emilia Romagna ma anche a quelle di tutta Italia. Forte la collaborazione con altre regioni come: Abruzzo e Molise, Marche, Campania, Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Val d?Aosta, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto. La terza, grazie alla collaborazione con gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, la frequentazione al corso darà diritto anche ai crediti formativi previsti dai rispettivi ordini.

'Women on Board 2023' è un percorso totalmente gratuito espressamente ideato per le donne ma aperto anche agli uomini con un programma di 14 incontri formativi che si svolgeranno sia in presenza che on line dal mese di maggio sino ad ottobre 2023. Al termine del corso e dopo il superamento di una prova d?esame sarà conseguita l?attestazione e l?inserimento in un apposito elenco on line consultabile dalle imprese che potranno così scegliere la figura professionale più in sintonia con le caratteristiche della società e le specifiche esigenze dei CdA di aziende, società pubbliche e organizzazioni?in cerca di professioniste per i propri organi di governance.

A conclusione della conferenza stampa si è svolta 'Woman on Stage', la performance di Silvia Mezzanotte, una delle voci più iconiche del panorama musicale italiano, che oltre a portare la sua personale testimonianza sulle difficoltà ed equilibrismi affrontati dalle donne che intraprendono la carriera artistica, ha proposto una riflessione in musica attraverso le biografie di Adele, Mia Martini, Ella Fitzgerald, Noa e Mina. Interpreti che nel loro percorso hanno affrontato temi come: la discriminazione, la guerra e le tante difficolta dell?essere donna, professionista e madre.