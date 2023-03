Tridico, 'sistema di tassazione generale va rivisto'

Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) - ?Davanti ai nostri occhi abbiamo una stagnazione secolare e non riusciamo a dire che la ragione è una classe media sempre più compressa e una diseguaglianza di reddito non riesce a soddisfare le capacità produttive che abbiamo. Bisogna rivedere il nostro sistema fiscale e di tassazione generale?. Così il presidente dell?Inps, Pasquale Tridico, nel corso del suo intervento all?evento organizzato dall?istituto dal titolo 'Legalità e Solidarietà: diritti ed etica per un welfare moderno', tenutosi presso Palazzo Wedekind a Roma.

?In Italia abbiamo una forza lavoro troppo piccola di 23 milioni di persone su 60 milioni di abitanti", ha continuato. "Ma non solo, anche il calo demografico comporta anche un accentramento dei redditi nelle mani di poche persone?, ha concluso.

?La mobilità sociale negli ultimi 20 anni si è fermata. Possiamo dire che l?ascensore sociale funziona ma solo verso il basso, e questo determina una scarsa crescita. L?unico modo per uscire dall?empasse della bassa crescita è eliminare le diseguaglianze?.