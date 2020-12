Trovaprezzi.it, boom acquisti Black friday in vista del Natale

Roma, 9 dic. (Labitalia) - Con quattro giorni di promozioni nelle più disparate categorie merceologiche, il black friday 2020 non ha deluso le aspettative. Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha tracciato il bilancio dell’evento appena trascorso: il fenomeno americano piace molto agli italiani che, anno dopo anno, sono sempre più attenti alle offerte in previsione del Natale, monitorando e confrontando i prezzi sul web in vista dei regali per sé e per i propri cari. Le ricerche totali registrate dal comparatore sono state oltre 5milioni e 550mila (+4,7% rispetto alle previsioni) e il giorno in cui si sono concentrate le attività degli utenti è stato proprio il venerdì nero (oltre 1milione e 730mila). Il cyber monday, secondo giorno di acquisti pazzi per gli italiani, ha raccolto circa 1milione e 300mila ricerche (segnando però -1,9% rispetto alle aspettative). L’attività degli italiani appare più omogenea rispetto al passato: la distribuzione delle ricerche sulle fasce orarie, infatti, è stata probabilmente condizionata anche dalle restrizioni sugli spostamenti fuori casa. Restano comunque visibili picchi di ricerche tra le 18 e le 19 di tutti e quattro i giorni di grandi offerte.

Le regioni più attive online sono state la Lombardia (oltre 1milione 500mila ricerche) e il Lazio (oltre 850mila ricerche), che complessivamente rappresentano circa il 44% delle ricerche effettuate in tutta la penisola. Seguono Campania (7,3%), Emilia-Romagna (circa 7%), e Veneto (6,8%). Nonostante la permanenza forzata tra le mura domestiche, la maggior parte delle ricerche proviene sempre da smartphone e tablet: tra le grandi città l’utilizzo dei dispositivi mobili oscilla tra il 79% di Milano e il 61% di Venezia, a discapito dei cari e vecchi computer. Tra gli utenti più attivi si distingue la fascia anagrafica 35- 44 anni (la quota più elevata è stata rilevata a Napoli ed è pari al 29% del totale) seguita da quella tra i 25 e i 34 anni (il massimo registrato è il 26%, sempre a Napoli). Gli uomini hanno cercato di più rispetto alle donne in tutta Italia: a Venezia la quota rosa rappresenta il 32%, mentre il valore sale leggermente a Milano (36%) e a Roma (35%) senza mai superare la controparte maschile.

L’interesse degli italiani su Trovaprezzi.it durante questo Black Friday si è orientato su prodotti di elettronica, come da tradizione. Tra i preferiti dagli italiani: smartphone (iPhone 11 in testa seguito da Samsung Galaxy A51, Galaxy A21 e da Redmi Note 9 Pro), notebook (non solo i MacBook di Apple ma anche Lenovo IdeaPad 3 Chromebook e Acer Chromebook 514), la nuovissima console Sony Playstation 5, ma anche i prodotti Dyson (V11 Absolute e Airwrap per le donne più fortunate). Addio quindi al Natale last minute, molti sembrano aver già colto le occasioni offerte dal Black Friday. Chi è invece alla ricerca di ispirazione potrebbe prendere spunto dalle tendenze di queste settimane rilevate su Trovaprezzi.it. I regali tech come smartphone, tablet e assistenti vocali restano in cima ai desideri di molti.

Tra i più ambiti per Natale si confermano l’iPhone 11 e 12. I più recenti modelli di Apple continuano a spopolare grazie ad offerte molto vantaggiose: oggi per l’iPhone 11 si possono spendere fino a 95 euro in meno rispetto a maggio; per l’ultimo nato in casa Apple invece, il risparmio può raggiungere 55 euro rispetto al 12 ottobre, quando è stato lanciato sul mercato. Tra i tablet, il nuovo iPad è in offerta a 36 euro in meno rispetto a settembre o in alternativa si potrebbe valutare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, desiderato da molti.

Per gli amanti della musica, il regalo ideale è uno dei tantissimi diffusori audio con assistente vocale come Google Home e Amazon Echo, oggi disponibili a partire da 20 euro. Gli amanti del gaming invece, grazie all’uscita delle nuove console (PS 5 e Xbox Series X) potranno approfittare delle offerte per acquistare le versioni già presenti sul mercato: la Playstation 4 è disponibile a partire da 270 euro (versione Slim) mentre la Nintendo Switch si trova in offerta a 290 euro.

Ma tra le idee regalo non ci sono solo prodotti di elettronica: sneakers all’ultima moda (le più popolari in questo momento sono le Air Max 720 da 96 euro) e i classici profumi (tra i più ricercati Dior Sauvage e Lancome La vie Est Belle) sono sempre delle valide alternative.