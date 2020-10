Turismo: Accor, ricavi in calo per effetto Covid ma ripresa in estate

Roma, 23 ott. (Labitalia) - I ricavi del Gruppo Accor Hotel, nel terzo trimestre 2020, sono stati pari a 329 milioni di euro, in calo del 68,7% e del 63,7% su base omogenea (like-for-like), per gli effetti della crisi sanitaria. Il RevPar (Revenue Per Available Room) è diminuito del 62,8% nel terzo trimestre 2020, con un significativo miglioramento progressivo sulla scia di un secondo trimestre difficile (RevPar in calo dell'88,2%). Tale miglioramento riflette la ripresa dell'attività in tutte le regioni e soprattutto in Europa durante la stagione estiva. Tuttavia, il calo della clientela leisure, oltre all'introduzione di nuove restrizioni dopo la fine di agosto, ha spinto al ribasso la ripresa nel mese di settembre.

Accor ha aperto 57 hotel nel corso del terzo trimestre dell'anno, ovvero 7.800 camere, cifre incoraggianti, in linea con quelle del primo trimestre (58 hotel e 8.000 camere). A fine settembre 2020, il Gruppo dispone di un parco alberghiero di 750.135 camere (5.121 hotel), con una pipeline di 208.000 camere (1.192 hotel) per il 75% nei mercati emergenti. A fine settembre 2020, il 90% degli hotel del Gruppo era aperto al pubblico, ovvero oltre 4.600 unità.

"Le nostre performance, nel terzo trimestre, indicano una netta ripresa delle attività - commenta Sébastien Bazin, presidente e Ceo di Accor -durante la stagione estiva. Il peggio della crisi è ormai alle nostre spalle, ma i nostri principali mercati sono ancora sostanzialmente influenzati dalle misure messe in atto per combattere la crisi sanitaria. Solo la Cina registra performance solide e dovrebbe recuperare rapidamente il livello di attività pre-crisi. In questo contesto ancora incerto, la disciplina, la resilienza e il controllo dei costi sono fondamentali. Continuiamo ad adattare la nostra organizzazione per rendere il Gruppo ancora più efficiente, più agile e concentrato sui mercati e sui segmenti più redditizi e promettenti. Stiamo inoltre sviluppando ulteriori fonti di reddito a favore nei nostri hotel e del nostro programma fedeltà. Questi sforzi ci aiuteranno a beneficiare più rapidamente della ripresa e a perseguire le ambizioni di sviluppo del Gruppo".