Turismo: Airbnb, ecco nella 'Wish List' le case più desiderate in Italia per vacanza

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo tanti mesi trascorsi a casa, sono sempre di più gli italiani che sognano di pianificare il primo viaggio e, in generale, di riprendere a viaggiare regolarmente. Cosa fare nell’attesa? Una delle strategie più utilizzate è creare delle liste dei desideri, tanto che Airbnb ha identificato un vero e proprio trend: la 'Wish List Wanderlust' , ossia la tendenza a salvare le destinazioni che sogniamo di visitare, le esperienze che vorremmo fare e le case dove vorremmo trascorrere almeno una notte, così da essere già pronti per quando si tratterà, finalmente, di prenotare. Sulla base di questo nuovo segmento del mondo dei viaggi, Airbnb ha stilato la classifica delle 10 case più desiderate in Italia e delle esperienze online più prenotate dagli italiani nell’ultimo anno, dalla quale emergono degli spunti su come viaggeremo quando avremo la possibilità di farlo.

Dalla villa con piscina con vista sul lago di Garda a quella romantica sul lago di Como, fino alla perfetta casa per le vacanze nella campagna toscana, per i prossimi viaggi in Italia si privilegeranno luoghi tranquilli e preferibilmente distanti dalle città, come il lago, la campagna o le piccole località di mare. Non manca, poi, chi sogna in grande, con soggiorni unici all’interno di case sull’albero o trulli ottocenteschi. Il tutto, sempre tenendo d’occhio il budget: sette case su dieci all’interno della classifica hanno infatti un costo inferiore ai 100 euro a notte. Tra le località, spiccano la Puglia e la Sicilia, ma anche i territori dei laghi lombardi e la campagna toscana.

Per quanto riguarda le esperienze online, le più apprezzate dagli italiani rimangono le lezioni di cucina, in particolare quelle di piatti della tradizione come pasta fresca e dolci, come quella di nonna Nerina, che apre le porte della sua cucina ai viaggiatori di tutto il mondo, o quella di Luca e Lorenzo, maestri della pasta fresca. Oltre a queste, attirano l’attenzione del pubblico italiano anche i tour virtuali (ne è un esempio l’esperienza a Pompei con un vero archeologo ) o le escape room, come quella ispirata alla storica famiglia De Medici o all’Inferno dantesco.