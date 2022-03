Turismo: Btm 2022, 3 giorni a Taranto per il rilancio dell'incoming

Roma, 3 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Manca un mese alla settima edizione di Btm, Business Tourism Management, tra i principali eventi b2b di promozione del turismo del sud Italia, in programma a Taranto dal 6 all?8 aprile. Nel corso dei tre giorni saranno tre anche le location a fare da cornice alla manifestazione che sbarca per il primo anno nella 'Città dei due mari': si tratta del circolo Ufficiali di Taranto, del circolo Sottufficiali di Taranto e del Teatro Orfeo.

Il circolo Ufficiali ospiterà le aree Expo, il workshop di destination management Btm Lab, la sezione tematica BtminLove e le sale conferenze dove si svolgeranno eventi, workshop e focus di approfondimento. Il circolo Sottufficiali sarà invece la sede della sezione tematica dedicata al turismo enogastronomico Btmgusto e degli incontri B2B tra buyer e seller. Il Teatro Orfeo, infine, ospiterà la Main Hall della parte convegnistica e di formazione con i principali eventi attesi dal pubblico che verteranno sul tema GreenPeople2Action, filo conduttore che pone l?accento sulla sostenibilità non tanto come leva di marketing quanto come una necessità che non ammette più ritardi nell?agire.

?Tornare a fare eventi in presenza dopo due anni - spiega il fondatore di Btm Puglia, Nevio D?Arpa - ci permette oggi di lanciare un messaggio importante sulla ripresa del turismo. Le tante conferme che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane ci dicono che c?è tanta voglia di fare viaggi in Italia: molti gli operatori che stanno programmando e altrettanti i buyer internazionali che abbiamo coinvolto. Incluse presenze dalla Russia e dall?Ucraina che, vista la situazione, sono al momento congelate. Anche per questo vogliamo approfittare per lanciare un appello: Fate il turismo, non la guerra. Speriamo che un evento come Btm contribuisca a diffondere l?idea che viaggiare porta cultura di pace e che non è corretto penalizzare chi fa turismo: la stessa scelta di tenere l?evento in due circoli militari oggi assume un valore più alto perché in tempo di guerra useremo delle strutture militari per unire, anziché per dividere?.

Molte le aziende che hanno confermato la presenza dal 6 all?8 aprile: tra queste diverse società tecnologiche come Expedia, Zucchetti, The Fork, Nexi e Scalapay, editori come Hoepli e Lonely Planet, startup come BeSafeRate, InReception e Qualitando. Btm Puglia 2022 vuole proporsi sempre più come faro di attrazione per il turismo incoming in Italia, in particolare attraverso le sue eccellenze: quelle enogastronomiche, che saranno celebrate nell?area tematica Btm Gusto, e quelle che trainano il turismo come l?industria del wedding che sarà approfondita nei tre giorni di Btm in Love.

Btm Gusto proporrà nei tre giorni di manifestazione la EatExperience Room, area dedicata a percorsi tematici ed esclusive esperienze sensoriali, permettendo agli espositori di proporre le proprie proposte a buyer, operatori del turismo enogastronomico e ad un pubblico selezionato. Inoltre, nella Food&Wine Tasting Room avverranno degustazioni e laboratori per raccontare e vivere il cibo come cultura, esperienza e creatività. Protagoniste assolute saranno le eccellenze pugliesi, presentate dai loro produttori

Per l?edizione 2022 il format di Btm in love si amplia trasformando l?evento in 3 giornate esperienziali e completamente immersive alla scoperta del territorio, delle novità, delle tendenze del wedding italiano e del destination wedding estero. Ad alternarsi ci saranno panel discussion, incontri con professionisti, location esclusive, speaker nazionali e stampa, masterclass, laboratori creativi e un?esclusiva cena di gala. L?organizzazione delle giornate è affidata a due specialiste del settore: Alessandra Campagnola, digital strategist e social media manager per il settore wedding, e Laura d?Ambrosio, esperta di Sales & Marketing e hospitality business, ideatrici del progetto La Wedding Line.

Ognuna delle tre giornate avrà un macrotema specifico: Tradizione, Innovazione e Digitalizzazione, che saranno affrontati insieme ai massimi esperti del Wedding System. L?industria del wedding valeva pre pandemia circa 30 miliardi, di cui 1 miliardo nella sola Puglia, ed è crollato dell?85% a causa del rinvio delle celebrazioni e di feste a più ridotta capienza. Nel 2022 si punta però a tornare a crescere.

All?interno di Btm 2022 sono inoltre confermate la giornata di Btm Off (Ospitalità Futuro e Formazione) del 7 aprile, a cura della web agency Titanka!, e il format di presentazione Btm tra le righe che porta all?attenzione del pubblico i migliori titoli editoriali sul turismo pubblicati nel corso dell?anno precedente. Il ricco programma formativo e di convegni è affidato a un comitato scientifico composto da Beppe Giaccardi, Rodolfo Baggio, Nicoletta Polliotto, Edoardo Colombo e Martha Friel, che saranno inoltre protagonisti di Btm Lab, workshop di ascolto e di progetto, una giornata di approfondimento sul destination management per mettere in rete le buone pratiche di promozione delle destinazioni e utilizzo dei fondi pubblici, come quelli destinati dal Pnrr.

Btm Puglia è organizzata dall?agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 7 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità. Oggi Btm Puglia punta a tornare l?evento internazionale ampiamente riconosciuto che è stato pre-pandemia: l?edizione di febbraio 2020 ha ospitato in 3 giorni 16mila visitatori, 175 espositori, 80 buyer internazionali e 155 relatori esperti.