Turismo, digitalizzazione e sostenibilità energetica per essere vincenti

Veneto, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La digitalizzazione e la sostenibilità come fattori chiave di successo per le strutture alberghiere. È questo uno dei temi dei centrali dell?incontro organizzato da Federalberghi Veneto insieme a Schneider Electric per il prossimo 22 novembre alle ore 14 all?hotel Y-40 di Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

L?incontro dal titolo 'Futuro Hotel. Digitalizzazione e sostenibilità energetica per essere vincenti' sarà aperto dai saluti istituzionali dell?assessore di Montegrotto Luca Fanton, dal direttore di Federalberghi Veneto, Marco Gottardo e da Antonio Griesi in rappresentanza di Federalberghi Nazionale. Un appuntamento che rientra in un percorso di incontri attivato da Federalberghi per gli albergatori con l?obiettivo di fornire strumenti e soluzioni in grado di rendere la gestione delle strutture sempre più manageriale vocata all?innovazione.

Schneider Electric può essere la risposta per le strutture ricettive per tutto quello che riguarda energia, automazione e software di gestione. Le nostre soluzioni mirano al miglioramento del comfort (con maggiore controllo di parametri come temperatura e umidità all?interno delle camere), della connettività, della gestione e organizzazione del soggiorno degli ospiti, della sicurezza (con controllo totale degli accessi, dal check-in al check-out) dell?efficienza energetica e operativa (con gestione integrata di tutti gli impianti tecnologici), della resilienza (anche grazie alla predittività dei guasti) e della sostenibilità.

Nella seconda parte dei lavori grazie ai contributi di Giovanni Malaguti e Matilde Zanotti di Schneider Electric si entrerà su tematiche specifiche come, per esempio, la digitalizzazione delle strutture ricettive, le soluzioni per l'efficientamento energetico, la sostenibilità e la guest experience.

Sarà illustrato, poi, un caso di successo che è quello dell?hotel Life Source di Arturo Lopez Spajani. Successivamente Lorenzo Pavarin attraverso una demo altamente innovativa mostrerà concretamente i servizi e le applicazioni all?avanguardia che Schneider Electric può offrire alle strutture ricettive alberghiere.

La giornata, infine, sarà conclusa dall?intervento di Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto.