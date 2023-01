Turismo, eDreams Odigeo punta su Milano e innovazione con nuovo Tech Hub

Roma, 25 gen. (Labitalia) - eDreams Odigeo, la più grande agenzia di viaggi online d'Europa, il più grande rivenditore di voli a livello globale al di fuori della Cina e una delle più grandi aziende europee di e-commerce, ha annunciato oggi l'espansione della sua rete di Tech Hub con il lancio di un nuovo centro di innovazione a Milano.

Il nuovo Tech Hub di Milano ha avviato le attività con un team iniziale di 60 persone. L'azienda prevede di assumere altri 100 professionisti in ambito tecnologico quest'anno in tutti i tech hub che gestisce in Europa, e Milano è una delle sedi in cui si stanno concentrando gli sforzi di reclutamento. Chi è interessato potrà trovare l?elenco delle selezioni attive sul sito dell?azienda dedicato, edreamsodigeocareers.com. I principali profili ricercati sono al momento: Data Scientist; Technical Support Engineer; Lead Engineer; Java software engineer; Frontend software engineer; iOS Software engineer; Android software engineer; Java developer; Frontend developer; Php Software engineer.

L'annuncio arriva mentre l'azienda continua a puntare su nuovi centri di sviluppo in tutta Europa, come nel caso dei recenti annunci per i Tech Hub di Porto, Barcellona, Madrid, Palma di Maiorca, Alicante e Budapest. Nominata dalla rivista Forbes una delle 'Migliori aziende per cui lavorare nel 2022', eDreams Odigeo, solo l?anno scorso, a livello globale ha aggiunto 250 nuovi membri del team che sono stati inseriti nei dipartimenti tecnologici per supportare la crescita del suo servizio di abbonamento Prime, con l?obiettivo di raggiungere 7,25 milioni di membri Prime entro il 2025.

eDreams Odigeo continua ad aumentare la propria redditività e a consolidare la sua posizione di mercato in qualità di innovatore nel settore dei viaggi attraverso il suo programma di abbonamento, analogamente a quanto hanno fatto Netflix, Spotify o CostCo nei rispettivi settori. I recenti risultati trimestrali dell'azienda mostrano infatti i progressi compiuti in questo senso, con un aumento del 78% dell'Ebitda di cassa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 180 milioni di euro di Ebitda di cassa e 7,25 milioni di membri Prime entro l'anno fiscale 2025. Dall'inizio della pandemia, eDreams Odigeo ha costantemente sovraperformato il settore in generale, con un fatturato superiore ai livelli pre-Covid del 48% nella prima metà dell'anno fiscale 2022.

Dana Dunne, amministratore delegato di eDreams Odigeo, ha dichiarato: "Con la continua crescita della domanda di viaggi leasure e di servizi in abbonamento, siamo in una posizione ideale per intraprendere la prossima fase del nostro viaggio. Garantire ai nostri clienti un'esperienza soddisfacente è la chiave del nostro successo e, a tal fine, stiamo investendo nell'espansione della nostra rete di Tech Hub in tutta Europa e nel reclutamento di talenti di prim?ordine che si uniscano al nostro team e ci aiutino a continuare a rivoluzionare il settore dei viaggi. I nostri Tech Hub svolgono un ruolo cruciale nel sostenere la nostra continua crescita come azienda con modello di abbonamento e il loro contributo avrà un impatto significativo sulle abitudini d?acquisto di milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Siamo ansiosi di vedere il brillante futuro che attende eDreams Odigeo".

eDreams Odigeo impiega persone di 46 nazionalità e opera con un sistema di lavoro ibrido all'avanguardia nel settore, che mira a promuovere la flessibilità e la creatività dei dipendenti in un ambiente post-pandemico.