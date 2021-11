Turismo: flessibilità, accessibilità e sicurezza, oltre 50 novità nella piattaforma Airbnb

Roma, 9 nov. (Labitalia) - Oltre 50 aggiornamenti e innovazioni sulla piattaforma Airbnb, pronti per migliorare l'esperienza della vacanza e rispondere alla rivoluzione in atto nel turismo e nel modo in cui viviamo e lavoriamo. Una flessibilità senza precedenti che sta modificando radicalmente il modo di viaggiare: milioni di persone possono spostarsi più frequentemente e più a lungo, anche verso molteplici destinazioni, decidendo addirittura di vivere e lavorare ovunque. Infatti, il 20% delle notti prenotate da luglio a settembre era per soggiorni di un mese o più, e quasi la metà per un periodo di almeno una settimana. Così, Airbnb presenta oggi l'Airbnb Winter Release, una serie di oltre 50 aggiornamenti della piattaforma che si aggiungono ai cento e più lanciati con Airbnb 2021 lo scorso maggio e pensati proprio per rendere l'attività di hosting più semplice e rispondere alle numerose e nuove necessità dei viaggiatori.

"Ci impegniamo costantemente a migliorare il nostro servizio per soddisfare le esigenze della nuova ondata di viaggiatori che decidono di spostarsi secondo queste modalità. Per questo motivo, oggi introduciamo una serie di oltre 50 innovazioni e aggiornamenti della piattaforma", si legge in una nota di Airbnb.

Tra le principali novità: AirCover, una protezione assicurativa completa e gratuita per tutti gli host; un nuovo strumento di traduzione, Translation Engine, la più avanzata tecnologia mai offerta alla community; attenzione all'accessibilità, per cui ogni caratteristica ed elemento di accessibilità di un alloggio viene esaminato per verificarne la veridicità al 100%; maggiore flessibilità, i guest potranno cercare alloggi unici anche con 12 mesi di anticipo; WiFi verificato, con un nuovo strumento di verifica la velocità del WiFi negli alloggi; sezione 'Viaggi' ancora più smart, ridisegnata per avere tutti i dettagli di una prenotazione a disposizione; estensione della funzione 'Chiedi a un Superhost', con cui nuovi host potranno comunicare con i superhost.

"Per Airbnb, il 2021 è stato un anno di incessante ricerca volta a perfezionare il nostro servizio. Con la Airbnb 2021 Winter Release forniamo ai nostri utenti più di 150 aggiornamenti e innovazioni. Questa è la nostra idea di design applicato: migliorare costantemente ciò che offriamo, adattandolo al mondo che cambia. Per la prima volta in assoluto, milioni di persone possono viaggiare sempre, in ogni luogo, per tutto il tempo che desiderano. Possono persino vivere ovunque su Airbnb. Questa è la rivoluzione dei viaggi", afferma Brian Chesky, Ceo e co-fondatore di Airbnb

Sempre più viaggiatori scelgono di soggiornare in un alloggio su Airbnb, una tendenza che sta portando un numero crescente di persone a pensare di diventare host. Per rassicurare ulteriormente i nostri 4 milioni di host e rendere ancora più facile ai nuovi compiere il primo grande passo, Airbnb presenta AirCover. Airbnb è l'unica piattaforma a offrire una protezione completa, che prevede per ogni host una garanzia contro i danni di 1 milione di dollari e una copertura di responsabilità di 1 milione di dollari. AirCover include anche la protezione contro la perdita del guadagno, la protezione dai danni causati da animali domestici, la protezione per il servizio di pulizia e altro ancora. Già dieci anni fa, Airbnb è stata pioniera nella protezione degli host, con l'introduzione della prima Host Guarantee del settore. Oggi, dopo dieci anni di studi sulla base dei feedback ricevuti, ha reinventato il programma, ampliandolo e offrendo pagamenti più rapidi. AirCover è sempre inclusa e gratuita per tutti gli host, nuovi e già esistenti

Translation Engine è un nuovo motore di traduzione: la qualità migliora del 99% Con il ritorno dei viaggi oltre i confini nazionali, il nuovo motore di traduzione di Airbnb offrirà un'esperienza più fluida ad host e guest in oltre 60 lingue. Attraverso questo strumento, non sarà più necessario cliccare sul pulsante per visualizzare il testo in un'altra lingua, ma le descrizioni e le recensioni verranno tradotte automaticamente. Sulla base dei risultati di uno studio effettuato sulle dieci lingue più utilizzate sulla piattaforma, commissionato da una delle migliori società di valutazione di traduzioni automatiche, il nuovo motore di traduzione migliora la qualità degli annunci su Airbnb di oltre il 99%. Inoltre, grazie a un sistema di analisi dei dati e delle informazioni, è in grado di migliorarsi e diventare sempre più intelligente man mano che viene in contatto con nuovi contenuti.

Ancora, revisione dei filtri legati all'accessibilità. E' stato sviluppato un metodo per esaminare l'accuratezza dei filtri di accessibilità. Gli host devono semplicemente inviare delle foto relative agli elementi dell'alloggio e ai filtri di accessibilità che hanno impostato; queste immagini vengono poi controllate da un team specializzato. Ad oggi, è stata esaminata e confermata l'accuratezza di 100.000 filtri di accessibilità in 25.000 alloggi in tutto il mondo. Velocità del WiFi verificata Un WiFi veloce e affidabile è tra le richieste più frequenti: quest'anno infatti gli ospiti Airbnb hanno utilizzato il filtro 'WiFi' oltre 288 milioni di volte. Oggi gli host possono testare la connessione Internet del loro alloggio dall'app di Airbnb e permettere anche ai guest di verificarne la velocità.

Aumenta la flessibilità, con l'introduzione, all'inizio di quest'anno, di 'I'm Flexible', un modo completamente nuovo di cercare alloggi su Airbnb senza inserire date precise. Da allora, gli ospiti hanno utilizzato questa funzione più di 500 milioni di volte. Visto l'interesse generato, oggi Airbnb vuole garantire ancora più flessibilità, ampliando l'intervallo di date per la ricerca di un alloggio da 6 a 12 mesi. Sta inoltre migliorando la funzione 'I'm Flexible' per includere quattro nuove categorie di soggiorni unici: case imme off-grid, ski-in/ski-out, luxe e alloggi particolari. La sezione 'Viaggi' diventa più smart: è stata ridisegnata affinché possa includere tutte le informazioni del viaggio in un'unica pagina. La sezione, più smart e intuitiva, offre ora un pratico conto alla rovescia per il soggiorno, i dettagli del check-in, le prenotazioni attuali e future e alcuni suggerimenti personalizzati per le 'Esperienze'. I viaggiatori potranno così dedicare meno tempo alla pianificazione e avranno più tempo per godersi la destinazione.

Si espande la funzione 'Chiedi a un Superhost', che permette a chiunque sia interessato a ospitare su Airbnb di entrare in contatto con uno degli host più esperti per ricevere consigli personalizzati. Dal lancio, la funzione è stata utilizzata da più di 60.000 potenziali host. Oggi viene migliorata, rendendola disponibile in oltre 30 lingue in 196 paesi. I potenziali host possono essere associati ai superhost in base alla loro posizione, lingua e annuncio. Come ulteriore vantaggio, i superhost possono fornire suggerimenti per completare la pagina di un annuncio e sono a disposizione dei potenziali host durante la prima prenotazione. AirCover, revisione dei filtri legati all' accessibilità, velocità del WiFi verificata, 'Sono (ancora più) flessibile' e l'espansione della funzione 'Chiedi a un Superhost' sono disponibili per tutti da oggi, mentre il nuovo motore di traduzione e la sezione 'Viaggi' aggiornata lo saranno entro la fine dell'anno.