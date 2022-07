Turismo: Gruppo Nicolaus, 1° touring operator italiano con certificazione Isdp 10003

Roma, 15 lug. (Labitalia) - Gruppo Nicolaus è il primo Touring Operator (To) a livello nazionale ad aver ottenuto la certificazione ISDP©10003 per la valutazione volontaria della conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (Gdpr) nell?ambito del processo di trattamento dei dati personali, svolto in qualità di Titolare del trattamento, connessi all?attività di profilazione e marketing.

La certificazione è stata rilasciata dall?Odc Inveo Certification, secondo lo schema di certificazione ISDP©10003 per la valutazione di conformità al Gdpr, accreditato da Accredia a fronte della norma ISO/IEC 17065:2012 (Ente unico di accreditamento designato dal governo italiano ai sensi del Reg. 765/2008/Ce), nell'ambito delle attività di data protection.

L?iter di certificazione ha visto coinvolte le divisioni Marketing, IT, Digital e Legal, in prima linea nella gestione del trattamento dei dati personali del TO, attraverso un audit articolato e profondo dei processi legati alle attività di profilazione e marketing. La certificazione seguirà un piano triennale, al termine del quale l'iter verrà riesaminato al fine di garantire un continuo aggiornamento e messa in sicurezza delle procedure.

Roberto Pagliara, Amministratore delegato del gruppo Nicolaus ha dichiarato: ?Dopo un lungo iter, che ha implicato ingenti investimenti in tempi, risorse e ridefinizione di interi processi aziendali, siamo davvero molto soddisfatti di poter annunciare che il nostro Gruppo ha conseguito con successo questa certificazione, che attesta la nostra cura per il dato personale, legittimamente detenuto, e il suo utilizzo consapevole. Siamo il primo t.o. in Italia a conseguire questa certificazione: la stessa si inserisce in una prospettiva macro, che vede la cultura aziendale aver maturato una profonda consapevolezza in merito all?importanza del dato dell'utente. Il dato non è infatti un valore in sé, ma diventa tale se utilizzato in modo significativo, ai fini di una comunicazione sempre meno di massa e sempre più plasmata sulle reali esigenze e necessità informative dell'individuo. Potremmo anche dire, semplificando, comunicare meno per farlo meglio, con attenzione e cura per il tempo e la sfera privata di chi ci dà fiducia?

Cinzia Maria Gagliardi, Ceo Inveo Certification ha dichiarato: ?Con la certificazione conseguita dal gruppo Nicolaus un altro settore, come quello del Tour operator, ha dimostrato consapevolezza dell?importanza dell?adeguamento al Gdpr e della centralità del tema del corretto trattamento dei dati personali dei propri clienti. In un settore ormai in gran parte declinato sul web e profondamente esposto, avere la possibilità di garantire ai propri buyers la propria accountability, attraverso un trattamento corretto e trasparente del dato personale è un elemento di massima competitività.?

Il processo di adeguamento è stato seguito dal team interno di Nicolaus supportati dall?azienda SP-Cybertec Srl e dall'avvocato Alessia Artibani di Roma.