Turismo: le Seychelles registrano ottimi numeri di arrivi da inizio agosto

Roma, 26 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Con 10.413 visitatori in 2 settimane, le Seychelles hanno raggiunto il 96% degli arrivi, registrati dopo l'ultima fase della riapertura al turismo nel marzo 2021. Durante la trentasettesima settimana del 2021 (8-15 agosto), nella destinazione è stato registrato un record di 9.000 arrivi, appena mille in meno rispetto alla vecchia media pre-pandemia del 2019. Infatti, 5.289 visitatori sono sbarcati alle Seychelles durante la seconda settimana di agosto 2021 con un notevole aumento dalla Francia, con 807 visitatori che hanno incrementato gli arrivi durante la settimana dal 9 al 15 agosto 2021. Mentre i viaggi ricominciano in Europa e i paesi allentano le restrizioni, gli operatori turistici nella destinazione dell'isola dell'Oceano Indiano sono ottimisti nel vedere un aumento del numero di visitatori dai loro mercati di origine tradizionali nell'Europa occidentale. Sherin Francis, segretaria generale per il Turismo, ha dichiarato che i numeri attuali sono molto incoraggianti, poiché riflettono le previsioni fatte da Seychelles Tourism all'inizio dell'anno di accogliere tra 111.000 e 189.000 visitatori nel 2021.

"La domanda di viaggi rimane elevata anche se i viaggiatori devono ancora affrontare molte incertezze. Agosto è iniziato con una nota positiva per la nostra destinazione, abbiamo raggiunto circa 700 visitatori al giorno e i numeri rimangono stabili. Seychelles Tourism si aspetta numeri promettenti per i prossimi mesi. Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi di arrivi per il 2021. Sono convinto che, con gli sforzi del nostro team di marketing e dei nostri partner di viaggio, la seconda metà dell'anno sarà sicuramente un'opportunità migliore per le Seychelles per migliorare i dati sugli arrivi dei visitatori e il settore del turismo", ha detto Francis.

I primi sei mercati principali per le Seychelles di quest'anno al 15 agosto 2021 sono la Russia con 17.228 visitatori, seguita da Emirati Arabi Uniti (Eau) e Israele con rispettivamente 14.178 e 7.086 visitatori, Germania con 5.122 visitatori, Francia con 4.276 visitatori e infine Arabia Saudita con 3.166 visitatori. Per quanto riguarda l'Itali,a al 22 agosto gli arrivi totali nell'anno 2021 sono stati 729 (fonte Seychelles National Bureau of Statistics) considerando l'impossibilità, al momento fino al 30 agosto, di raggiungere la destinazione per turismo. La destinazione è attualmente servita con voli regolari da 9 compagnie aeree partner tra cui Emirates Airlines, Qatar Airways, Aeroflot, Etihad Airways, Edelweiss, Ethiopian Airlines, Turkish Airline, Kenya Airways e la sua compagnia di bandiera Air Seychelles.