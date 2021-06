Turismo: Palladium Hotel Group apre 2 hotel 5 stelle in Sicilia

Roma, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Palladium Hotel Group - gruppo alberghiero che conta ad oggi 48 hotel in 6 Paesi (Spagna, Messico, Republica Dominicana, Jamaica, Italia, Brasile) e più di 14.000 camere sotto 10 diversi brand, e che ha celebrato lo scorso anno il suo 50mo compleanno - apre due strutture in Sicilia per mantenere il proprio posizionamento come punto di riferimento negli hotel di lusso nel Mediterraneo, oltre a rafforzare il proprio impegno per garantire sempre l’eccellenza con uno dei suoi marchi più importanti: Grand Palladium Hotels & Resorts. Palladium Hotel Group ha sviluppato il progetto legato a Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e Grand Palladium Sicilia Resort & Spa assieme al partner strategico Azora. Si tratta di un resort di 10 ettari composto da due hotel con 469 camere. Dopo il successo del marchio Grand Palladium Hotels & Resorts nei Caraibi e Ibiza, il gruppo ha deciso di esportare questo brand in Italia, con 2 proprietà in cui offrire agli ospiti la migliore esperienza all-inclusive: sarà l'unico polo a 5 stelle con formula all-inclusive in Sicilia.

L’investimento totale comprende ristrutturazione e sviluppo del resort nell'ambito di una joint venture con il gruppo Azora. Una partnership già annunciata nel 2019 che rappresenta un grande passo avanti per l’azienda e riflette la strategia di crescita in corso del gruppo basata su grandi investimenti, alleanze strategiche e riposizionamento dei suoi hotel e marchi. Le aperture siciliane sono una chiara scommessa su una destinazione in crescita con un forte potenziale nel Mediterraneo. Situato fronte mare a Campofelice di Roccella, il resort dista 50 minuti in auto da Palermo e dal suo aeroporto, Punta Raisi. La posizione del resort consente agli ospiti di scoprire non solo la città e dei suoi capolavori d'arte barocca, ma anche gli insediamenti della costa come Bagheria, Termini Imerese, Monreale, Cefalù, il museo di fama mondiale Mandralisca ma anche le riserve naturali e le spiagge incontaminate della zona.

Il resort 5 stelle sarà pienamente operativo entro l'inizio dell’estate, con 469 camere e suite progettate per tutti i tipi di viaggiatori: coppie, famiglie e gruppi. Entrambi gli hotel, Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, dispongono di tutte le strutture e i servizi del marchio Grand Palladium Hotels & Resorts, incluso il programma 'Infinite Indulgence' che offre un pacchetto all-inclusive premium e illimitato. Grazie a questa formula, gli ospiti possono sfruttare il programma 'Dine Around' per gustare i piatti dei 6 bar ospitati dai resort, un ristorante di specialità locali con show cooking, La Sicania, e 3 ristoranti à la carte: il mediterraneo Portofino, sia a buffet che à la carte; la steakhouse El Dorado; l’asiatico Chang Thai.

Il complesso includerà anche 4 piscine (una specifica per bambini) e 3 miniclub (Baby Club, per i piccoli di età compresa tra i 6 mesi e 3 anni; Mini Club per bambini di età compresa tra i 4 e 9; Junior Club per ragazzi dai 10 ai 16 anni), nonchè un programma completo di attività e spettacoli dal vivo e spazi polifunzionali interni ed esterni che lo rendono perfetto per conferenze, cene di gala ed eventi aziendali.

La signature Spa Zentropia Palladium Spa & Wellness offre un'area di idroterapia all'avanguardia con bagno turco, sauna secca e umida, zona relax, vasche idromassaggio calde e fredde e doccia emozionale, numerose cabine per trattamenti estetici e spa per viso e corpo, una palestra con le ultime tecnologie.

Da ultimo, ma non meno importante, non poteva mancare un programma che mettesse al centro gli ospiti e la possibilità di vivere una vacanza spensierata anche in termini di sicurezza e salute. Tutti gli hotel del gruppo hanno un rigoroso protocollo di sicurezza igienico-sanitaria, certificato con Sgs, per cui l'applicazione della tecnologia e la digitalizzazione di esperienze e processi giocano un ruolo importante. E, come nel resto delle struture Palladium Hotel Group, anche gli ospiti del Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa hanno a disposizione un servizio on demand che consente loro di effettuare i test Covid, nonché la successiva analisi e consegna dei risultati (test antigenico con risultati in meno di un'ora e test Pcr con risultati in meno di 24 ore, effettuati all'interno delle strutture del resort da un laboratorio designato).