Turismo: tra b2b e viaggiatori bilancio positivo per Bit digital edition

Roma, 14 mag. (Labitalia) - Dopo sei intense giornate - tre dedicate agli incontri B2B e altrettante aperte al pubblico dei viaggiatori - termina oggi con un bilancio estremamente interessante Bit Digital Edition, l'innovativa evoluzione della Borsa internazionale del turismo che ha messo a frutto gli strumenti della trasformazione digitale per mettere a disposizione di tutti gli attori della filiera una piattaforma per il rilancio del turismo. Lo testimoniano i dati: sono stati 58mila gli utenti unici che hanno visitato la piattaforma, con oltre 7.000 appuntamenti di business realizzati in videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di oltre 600 buyer. In pochi giorni la piattaforma Expo Plaza è stata popolata dagli espositori con più di 1.900 stories, oltre 3.300 prodotti e arricchita da contenuti sia multimediali sia tradizionali. Il riscontro anche da parte del pubblico dei viaggiatori è confermato dai numeri dei social che hanno fatto registrare 1,5 milioni di impression e hanno raggiunto una copertura totale di 37.912 utenti.

"Bit Digital Edition ha confermato le aspettative. La formula digitale si è dimostrata efficace per un settore che, più degli altri, in questo momento ha bisogno di ripartire", afferma Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. "I risultati di questa edizione sono un segnale incoraggiante anche per Fiera Milano, dal prossimo 15 giugno potremo finalmente tornare ad organizzare fiere in presenza e il successo di questo format ci consentirà di offrire, in futuro, un'esperienza di visita dove la partecipazione fisica sarà arricchita da un'offerta digitale innovativa e complementare", aggiunge.

L'area espositiva digitale Expo Plaza resterà online fino a settembre e sarà costantemente aggiornata con nuovi contenuti degli espositori; resteranno disponili anche le registrazioni di alcuni tra i più interessanti talk. Un'edizione che si è distinta, oltre che per la partecipazione, anche per l'elevato livello dei contenuti. Tra eventi Bit e degli espositori, ben 160 gli appuntamenti in streaming di Bit Talks, che per la prima volta hanno affiancato ai contributi degli esperti di settore e degli esponenti delle aziende la visione di filosofi, architetti, artisti e curatori d'arte, fino agli esponenti meno convenzionali della cultura più pop, nel palinsesto Bit Special Talks. Grazie alla qualità dei contenuti il programma di quest'anno ha ottenuto il patrocinio della Rai.

Imponente, inoltre, la quantità di dati, studi e ricerche presentati, con partner italiani e internazionali di assoluto rilievo: da Oxford Economics, presente per la prima volta in Bit con le sue autorevoli European Tourism Forecasts, alla presentazione del XXIV Rapporto sul Turismo Italiano a cura di Cnr-Iriss, in collaborazione con Istat e Censis, o del Rapporto sul Turismo Enogastronomico fino agli scenari dell'Organizzazione Mondiale del Turismo dell'Onu (Unwto), i dati di analisti quali Euromonitor e Bva Doxa e gli affondi sulla tecnologia in collaborazione con un leader internazionale quale Salesforce. Proprio i dati Doxa, in sintonia con i numeri del pubblico in manifestazione, confermano quanto gli italiani non vedano l'ora di tornare a viaggiare: oltre due terzi, il 67%, intende andare in vacanza quest'estate.

E le esperienze sono state al centro delle tendenze emerse a Bit Digital Edition. Che si tratti di coniugare il turismo d'arte e cultura con le degustazioni enogastronomiche, di vivere il turismo slow e open-air nelle sue diverse declinazioni, dai borghi, al cicloturismo alla riscoperta dei Cammini, fino ai tour delle destinazioni estere meno note, il filo conduttore è che oggi il viaggiatore sceglie un'esperienza in linea con il proprio stile di vita prima ancora che una destinazione.

In questo nuovo scenario dove le proposte sono determinate più dal viaggiatore, e meno dall'offerta, diventa ancora più fondamentale per gli operatori del settore conoscere in anteprima i desidarata del pubblico e fare networking con gli interlocutori più appropriati attraverso piattaforme come la Borsa Internazionale del Turismo. L'appuntamento con Bit 2022, edizione ibrida, si terrà dal 13 al 15 febbraio 2022 a fieramilanocity.