Turismo: 'Experience a World Beyond', Qatar Tourism lancia nuova campagna promozione

Roma, 5 nov. (Labitalia) - Qatar Tourism ha lanciato una nuova campagna internazionale multimediale, portando avanti gli obiettivi turistici del paese e cementando la sua ambizione di accogliere più di sei milioni di visitatori all'anno entro il 2030. La campagna presenta nove personaggi unici e accattivanti disegnati per presentare la destinazione ai viaggiatori e verrà lanciata tramite Youtube su 17 mercati internazionali fondamentali. Con lo slogan 'Experience a World Beyond', la campagna multimediale verrà lanciata inizialmente in televisione accompagnata dalla voce della stella del canto indonesiana Raisa. Sei personaggi animati presenteranno ai viaggiatori la varietà di esperienze che il Qatar offre, mentre altri tre simpatici personaggi locali rappresenteranno le guide turistiche del Qatar.

La campagna globale è ispirata dalla consapevolezza che, oggi più che mai, i viaggiatori internazionali vogliono vivere esperienze autentiche che arricchiscano la loro vita, piuttosto che posare per la perfetta foto per Instagram. La campagna sottolinea che il Qatar è una porta aperta sul Medio Oriente, un paese che coniuga la modernità cosmopolita e gli splendidi paesaggi con la tradizione, la cucina e la cultura araba. L'ospitalità e la sicurezza dei viaggiatori sono altri temi chiave della campagna, dato che il Qatar è stato nominato il paese più sicuro del mondo secondo il Safety Index 2020 di Numbeo. La campagna, dai toni amichevoli e familiari, è progettata per distinguersi dalla massa della sempre più competitiva industria del turismo mediorientale, per aiutare ad aumentare la consapevolezza di massa del paese e del suo potenziale inesplorato.

La nuova campagna pubblicitaria riflette l'impegno del Qatar ad espandere la sua proposta turistica, in linea con la Qatar's National Vision 2030. Da quando le frontiere sono state riaperte nel luglio del 2021, il Qatar ha già accolto oltre duecentomila viaggiatori. Un nuovo sito web lanciato da Qatar Tourism, https://www.visitqatar.qa/, è ora disponibile in cinque lingue e supportato da una nuova app di supporto ai viaggiatori progettata per mostrare la destinazione leader nel mondo. La nuova strategia turistica del Qatar mette il visitatore al centro di tutti i nuovi programmi e iniziative, e farà leva sulla varietà di esperienze da vivere nella penisola capitalizzando, al contempo, l'ondata di nuovi hotel, parchi a tema, negozi e grandi progetti per il tempo libero che hanno aperto di recente o che sono pronti ad aprire in vista della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022TM.

Per guidare una crescita significativa nel numero di visitatori internazionali annuali, Qatar Tourism ha nominato agenzie di viaggio rappresentative negli otto mercati chiave di Regno Unito, Francia, Italia, Dach (Germania, Austria, Svizzera), Russia, Cina, India e Stati Uniti d'America, oltre ad aggiungere dei responsabili delle vendite sul mercato in Australia e Turchia. Per favorire la conoscenza e lo sviluppo degli agenti di viaggio, anche la piattaforma di formazione per agenzie di viaggio di Qatar Tourism, Tawash, è stata rinnovata con un design dell'interfaccia, contenuti e moduli di formazione completamente nuovi. La piattaforma di formazione supporta la missione del Qatar di diventare un leader nella Service Excellence. Progettato per offrire una migliore esperienza di apprendimento, il programma aggiornato include funzionalità come mappe interattive e quiz di verifica delle conoscenze, oltre a una nuova struttura dei moduli per offrire una soluzione di apprendimento agile.

Gli agenti possono ricevere un certificato di 'Qatar Expert', che può essere promosso a 'Qatar Specialist' attraverso il completamento di opzioni facoltative aggiuntive. Coloro che hanno già completato il programma precedente riceveranno automaticamente il livello 'Qatar Expert'. Con l'obiettivo di portare il turismo al 12% del Pil entro il 2030, il Qatar continuerà ad incrementare e migliorare il suo patrimonio e le sue attrazioni, aggiungendo inoltre 105 nuovi hotel e appartamenti al suo già impressionante portfolio. La strategia migliorerà l'esperienza del cliente end-to-end e prevede l'implementazione una strategia di marketing su misura per raggiungere i visitatori point-to-point e di passaggio.

Il Chief Operating Officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel, ha dichiarato: "Nel lavorare per realizzare la missione del Qatar di diventare una destinazione turistica di livello mondiale, il nostro team per i mercati internazionali sarà la forza trainante per coinvolgere il settore delle agenzie di viaggio delle regioni chiave. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la nuova proposta di valore del Qatar ai tour operator, alle agenzie di viaggio online e ai consumatori. Accogliamo i viaggiatori internazionali nel paese affinché possano sperimentare il suo ricco patrimonio culturale, gli hotel e i resort unici, le incredibili attività all'aperto, le spiagge e la scena culinaria multiculturale. In Qatar, i visitatori potranno veramente vivere un'esperienza che va oltre".