Unioncamere Veneto, webinar sugli strumenti Invitalia per le startup innovative

Padova, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Le startup rappresentano delle realtà innovative in grado di dare un impulso importante al sistema economico regionale oltre che essere un'opportunità per tutti quei giovani che vogliono fare impresa. Per questo è fondamentale far conoscere gli incentivi a disposizione degli startupper che stanno intraprendendo questo percorso.

Unioncamere del Veneto, con il supporto della Camera di commercio di Padova, organizza per il prossimo 12 novembre dalle 15 alle 16.30, un seminario informativo su Smart&Start Italia, l'incentivo dedicato alle startup innovative e gestito da Invitalia. L'incontro sarà l'occasione per dare informazioni complete e approfondite anche sul Sistema Invitalia Startup, un network che in tre anni ha associato circa 70 partner tra i principali attori dell'ecosistema italiano dell'innovazione.

All'incontro interverrà, dopo i saluti istituzionali di Unioncamere Veneto, Sergio Donofrio, business analyst di Invitalia per conoscere meglio le caratteristiche dell'incentivo: come funziona, chi può accedere al finanziamento e come si presenta la domanda. Inoltre, saranno presentate quattro esperienze in grado di rappresentare un punto di riferimento per l'innovazione nel Veneto: Roberto Biscaro, Parco scientifico e tecnologico di Verona; Roberto Santalamazza, T2i di Rovigo; Emiliano Fabris, Start Cube del Parco Galileo visionary district; Matteo Di Biagi, Le Village by Ca Triveneto.