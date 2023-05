Urso: "Un tutor per le aziende straniere che vogliono investire in Italia"

Roma, 19 mag.(Adnkronos) - ?Abbiamo realizzato uno sportello unico per le imprese che vogliono investire in Italia e che saranno assistite con dei tutor. Ci immaginiamo un tutor dedicato ai principali investitori stranieri che li accompagni in questo processo, e che prevede delle corsie accelerate per quanto riguarda gli investimenti superiori ai 400 milioni di euro?. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo con un video messaggio all?evento ?le giornate del made in Italy digitale?, che si è svolto al palazzo della Farnesina.

?Prevediamo ? ha annunciato Urso - anche d?intesa con le regioni di realizzare un unico processo autorizzativo per facilitare l?investimento straniero. Per gli investimenti superiori ai 25 milioni di euro non solo stranieri, con significativo impatto occupazionale, abbiamo previsto, in caso di inadempienza da altre amministrazioni, che il ministero del made in Italy possa concedere le autorizzazioni necessarie?.