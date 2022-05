Valcucine, nel 2021 risultati finanziari positivi

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Un anno importante il 2021 per Valcucine, storica azienda di Pordenone di cucine domestiche di alta gamma esportate in tutto il mondo, ed alla cui guida siede da maggio 2021 come amministratore delegato l?ingegnere Maurizio Vianello. Dopo un importante turn-around che ha permesso di creare le condizioni per lo sviluppo, l?azienda è tornata alla piena profittabilità nel 2021 sfiorando i 28 milioni di euro di fatturato (+15 % rispetto all?anno precedente) e con un?importante crescita dell?Ebitda, che si è attestato al 7,9% del fatturato. Ancora più significativa la crescita dell?ordinato (+28% rispetto al 2020) spinta soprattutto dall?aumento dell?export. ?Nel corso del 2021 ? afferma Maurizio Vianello- abbiamo accelerato sul percorso di internazionalizzazione del brand, sulla ricostruzione della fiducia dei nostri partner, e sul riallineamento della filosofia aziendale agli storici valori di innovazione e sostenibilità. Abbiamo puntato principalmente su alcuni mercati storici europei (Germania ed Austria in primis) ed extra-europei (Cina, India, Sud Est Asiatico e Nord America) e confermato la nostra piena attenzione al mercato domestico?.

Intenso il piano di apertura di nuovi punti vendita monomarca in tutto il mondo. Di questi giorni è l?inaugurazione dei nuovi flagship store di Dehli in India e di Roma Trastevere (quest?ultimo si aggiunge allo storico monobrand Valcucine dell?Eur). A questi seguiranno nel corso dei prossimi mesi, le nuove aperture di Los Angeles negli Stati Uniti, di Chennai, Guanzhou, Shouzo e di Ningbo in Cina, nonché la completa ristrutturazione del flagship-store di Brera a Milano.

Quest?ultimo, in occasione della Milano Design Week 2022, si presenterà come uno store con contenuti fortemente innovativi rivolti non solo al prodotto ma anche all?approfondimento dei valori dell?azienda, da sempre fondati sulla sostenibilità, sul rispetto per l?ambiente e sul benessere delle persone. ?Abbiamo lavorato molto duramente nel corso del 2021? afferma l?ingegner Maurizio Vianello ?cercando le opportunità di sviluppo del business attraverso una proposta di valore ai nostri clienti fondata sui valori storici che da sempre contraddistinguono questo brand, ma che sono straordinariamente attuali ed innovativi per il contesto che stiamo vivendo?. In occasione del Salone del Mobile, Valcucine si prepara al lancio di nuovi prodotti con nuove soluzioni tecniche ed estetiche della storica linea Artematica, e con una rivisitazione di Riciclantica, prodotti innovativi nati da una ricerca costante e continua rivolta all?attenzione all?ergonomia, alle forme e all?utilizzo sostenibile dei materiali.