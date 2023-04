Vinitaly: Consorzio Garda Doc si racconta e presenta prossimi eventi

Roma, 3 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Nel contesto di Vinitaly 2023, il Consorzio Garda Doc, per la prima volta nella sua storia presente alla fiera internazionale con un proprio stand, presenta alla stampa gli eventi 'Garda Wine Stories' e 'Garda Doc a Bordo'. I due appuntamenti, il primo dedicato alla stampa e il secondo dedicato al pubblico dei wine lovers, sono volti a scolpire nell?immaginario collettivo l?identità dei vini della denominazione, dai varietali alle bollicine.

?In questi anni, come Consorzio, ci siamo impegnati molto - spiega il presidente Paolo Fiorini - per far conoscere sempre più i vini dell?areale gardesano, dalle denominazioni storiche ai vini varietali. Siamo davvero soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora, ma siamo consapevoli che Vinitaly sia solo il punto di partenza di un lungo percorso di promozione del nostro territorio e del nostro patrimonio enologico che culminerà a giugno, con l?evento Garda Wine Stories. Questo appuntamento sarà dedicato alla stampa italiana e internazionale: non solo presenteremo i vini della denominazione ma anche le esperienze ad esso interconnesse. Il territorio del Garda, infatti, conosciuto e rinomato in tutto il mondo per la sua peculiare bellezza, offre molte opportunità di enoturismo ed esperienze di scoperta dell?areale".

Nel calendario del Consorzio, inoltre, sempre nel corso del mese di giugno, è prevista 'Garda Doc a Bordo', una rassegna di quattro serate aperte al pubblico realizzate insieme a Hostaria, associazione culturale di organizzazione e promozione di eventi legati al mondo dell?enogastronomia. L?evento vedrà i vini dei produttori del Consorzio in mescita a bordo della Motonave Zanardelli durante la navigazione sul Lago di Garda.

?Abbiamo voluto realizzare insieme al Consorzio un?esperienza. Garda Doc è una denominazione che si identifica fortemente nel lago, ed è per questo che abbiamo voluto portare il pubblico proprio qui, sulle acque del Garda. Le serate non solo prevedono la degustazione dei vini dei produttori del Consorzio ma anche l?abbinamento con piatti della cucina tipica gardesana. Un evento pensato in grande stile sotto ogni punto di vista, che in ognuna delle serate porterò 120 persone a bordo della Motonave Zanardelli?, dichiara Alessandro Medici, presidente di Hostaria.

Per il Consorzio Garda Doc l?anno 2023 sarà un anno decisivo per quanto riguarda la promozione della denominazione.

?Stiamo mettendo insieme tutti i tasselli strategici del progetto di rinnovo e consolidamento dell?immagine della Doc cominciato anni addietro. Vinitaly si sta rivelando un vero successo e siamo certi che i prossimi appuntamenti rappresenteranno per il Consorzio una svolta decisiva?, spiega Carlo Alberto Panont, Direttore del Consorzio.