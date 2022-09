Vino: a Scuola di dendrochirurgia in vigna con i Vine master pruners Simonit&Sirch

Roma, 23 set. (Labitalia) - Una full-immersion di 3 giorni per imparare la dendrochirurgia, l?innovativa tecnica ideata dai Vine master pruners Simonit&Sirch per salvare la pianta della vite dal mal dell?esca senza estirparla. L?appuntamento è dal 3 al 6 ottobre all?Accademia vine lodge di Capriva del Friuli (Gorizia) nel Collio, dove si terrà un corso residenziale che insegnerà le basi di questa tecnica. La dendrochirurgia è una vera e propria operazione chirurgica sulla pianta della vite attraverso la quale - con l?impiego di una specifica attrezzatura - viene eliminata la carie bianca che colonizza la struttura legnosa della pianta. I risultati che il Team Simonit&Sirch ha raggiunto in 12 anni di lavori e sperimentazioni sono sorprendenti: il 90% delle piante trattate è tornato pienamente produttivo. Una conseguenza di grande importanza, sia per la qualità dei vini che per la ricaduta economica dell'azienda.

Sono state sottoposte alla dendrochirurgia più di 15.000 piante di 12 varietà (Sauvignon blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon, Pinot Nero, Riesling, Malvasia Istriana, Sangiovese, Gruener Veltiner, Carmenere, Malbec), in vigneti di 12 regioni italiane e straniere: Collio, Franciacorta, Montalcino, Champagne, Borgogna, Bordeaux, Mendoza, Kamptal, Steiermark, Pfalz, Istria e Maipo in Cile. Analizzando i dati raccolti - e validati anche dall?Università e dall?Inra-Institut National de la Recherche Agronomique di Bordeaux - si evince che la dendrochirurgia rallenta la progressione di sintomi di mortalità delle piante infette e che la qualità delle uve è comparabile a quella di piante sane. Non è lo stesso per le piante infette non operate.

Durante il corso, i tutor Simonit&Sirch accompagneranno gli iscritti in un percorso formativo teorico e pratico sulla dendrochirurgia. Per svolgere l?intervento in sicurezza e con un buon esito, è infatti necessario che l?operatore sia debitamente formato all?utilizzo dell?attrezzatura e alla corretta esecuzione della tecnica operativa. Il corso si articolerà in 3 giornate di formazione per un totale di 5 lezioni pratiche e 1 teorica. La lezione teorica si terrà presso l?Accademia vine lodge, dove alloggeranno i corsisti, mentre le lezioni pratiche si svolgeranno in vigneti limitrofi, tra Cormons e Capriva del Friuli.