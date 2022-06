Vino: al via VitignoItalia 2022, a Napoli 250 aziende e 1.500 etichette

Roma, 5 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Al via oggi, fino a martedì 7 giugno, la XVI edizione di VitignoItalia, il Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani, in programma a Napoli, manifestazione di riferimento a livello nazionale nell?ambito degli eventi legati al mondo del vino. Tre giorni, con un fitto programma di incontri, degustazioni, presentazioni e workshop e perfino la cerimonia di presentazione e annullo filatelico. Oltre 250 le aziende presenti, provenienti dai più interessanti territori vitivinicoli nazionali, con un focus speciale dedicato alla produzione campana; circa 1.500 etichette in assaggio per i visitatori che affolleranno gli spazi di Castel dell?Ovo.

Un appuntamento imperdibile per i winelover, non solo italiani visto che la manifestazione è ormai da diversi anni meta anche di appassionati provenienti da vari Paesi, ai quali, oltre alla possibilità di degustare l?ampia selezione di vini delle cantine espositrici, verrà offerta anche l?opportunità di partecipare agli incontri previsti da un calendario mai così fitto e interessante. Con degustazioni che vedranno protagonisti vini e cantine che appartengono al gotha del panorama vitivinicolo: Umani Ronchi e le sue interpretazioni del Verdicchio dei Castelli di Jesi; Frescobaldi con una selezione di annate dell?iconico Tenuta Luce; Marisa Cuomo con una verticale di Fiorduva; le 13 aziende delle Famiglie Storiche con un?orizzontale di Amarone dedicata al 2011; un viaggio sulle pendici dell?Etna con gli inconfondibili vini di Passopisciaro; una degustazione di vini sperimentali presentata dai Feudi di San Gregorio.

Una felice combinazione, questa della XVI edizione, tra alcuni dei grandi nomi della viticoltura italiana e un?ampia selezione di territori ed etichette del sempre più interessante Vigneto Campania. Frutto, quest?ultimo, dell?intenso lavoro messo in campo dall?assessorato all?Agricoltura regionale.

?La Campania del vino - spiega l?assessore all?Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo - sarà protagonista con oltre 200 etichette, in rappresentanza di 110 cantine regionali, espressione di molteplici microcosmi territoriali e di una filiera vitivinicola estremamente vivace e in costante crescita. Una opportunità straordinaria per rilanciare il settore a livello nazionale e internazionale, nel segno della direzione tracciata dal presidente De Luca e del programma per la valorizzazione del settore sviluppato con la Cabina di regia del vino. Stiamo lavorando sulla razionalizzazione delle denominazioni per mettere in risalto l'unicità delle produzioni consolidate e contemporaneamente avviare un'importante campagna di branding, anche al fine di sviluppare nuovi percorsi enoturistici in grado di coniugare la conoscenza dei sapori con quella dei luoghi di produzione, testimonianza di autenticità e bellezza. La Campania ha ancora enormi potenzialità e anche il nostro vino deve diventare ambasciatore dell'unicità del nostro territorio nel mondo?.

Ma VitignoItalia conferma anche la sua natura di 'contenitore' ospitando situazioni di assoluto livello. Come la premiazione di 50 Top Rosè, iniziativa di successo del brand 50Top, attesa con curiosità dai sempre più numerosi appassionati di Pink Drink. Nella giornata del lunedì, l?Ais organizzerà il concorso e la premiazione del 'Miglior Sommelier Ais Campania', inoltre saranno presenti 'Eccellenze Italiane' con banchi d?assaggio di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.

E per la prima volta si aprono le porte al mondo dell?extravergine, con un convegno che approfondirà i temi legati all?oro verde di qualità (martedì 7 giugno, ore 17.30, presso Hotel Vesuvio). Un incontro per definire criticità e opportunità legate a un prodotto che sembra finalmente pronto a nuovi percorsi in termini di marketing e comunicazione.

Ma ovviamente VitignoItalia vivrà di moltissimi momenti, non ultimo quello legato all?aspetto business che, soprattutto negli ultimi anni, è diventata una delle carte vincenti della manifestazione partenopea.

?Ospiteremo, come ormai da diversi anni a questa parte, un nutrito gruppo di buyers e giornalisti internazionali, in collaborazione con Ice - sottolinea Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - provenienti da Paesi in grado di esprimere mercati interessanti per il nostro comparto (Inghilterra, Bosnia, Spagna, Ungheria, Croazia, Israele, Belgio, Francia, Svezia e Svizzera). Possiamo dire che per tre giorni Napoli accoglierà professionisti che nei loro Paesi determinano il mercato del vino. Un plus per VitignoItalia, una bella occasione per le nostre aziende che mostrano di apprezzare sempre più questa opportunità?.

Importante anche la conferma di partnership di prestigio. Una manifestazione che conferma una crescita costante, testimoniata anche da partnership come quella, ormai consolidata, con UniCredit. ?Anche quest?anno UniCredit è partner di VitignoItalia - afferma Annalisa Areni, responsabile Sud di UniCredit Italia - e siamo orgogliosi di veder crescere di anno in anno, anche grazie al nostro sostegno, la manifestazione dedicata al vino più importante del Centro-Sud. Come UniCredit siamo al fianco delle imprese del settore per offrire soluzioni in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti e la sponsorizzazione di VitignoItalia è un ulteriore modo per manifestare il nostro supporto al comparto vitivinicolo del Sud?. VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, in collaborazione con la Regione Campania, Feamp, Ice, Camera di commercio Avellino, Camera di commercio Benevento.