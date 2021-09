Vino: con il 'Keller kino' da Hofstatter si assiste alla vendemmia 'live'

Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - Assistere in diretta a uno dei momenti clou della produzione del vino, la vendemmia, con un calice tra le mani, comodamente seduti sulle poltrone di un ex cinema. A partire dalla metà di settembre, la tenuta Hofstätter di Tramin-Termeno (Bz) propone ai wine lover un'esperienza unica: il 'Keller Kino'.

Un palcoscenico situato all'interno della cantina, in posizione sopraelevata, è pronto ad accogliere gli enoappassionati che potranno osservare dall'alto le diverse fasi che seguono la raccolta delle uve. Una serie di numeri posizionati sulle pareti aiuta gli spettatori a capire cosa accade durante ogni operazione: l'arrivo dei grappoli raccolti a mano, la misurazione del grado zuccherino, fino alla pigiatura. Il tutto 'in diretta' mentre il team Hofstätter è all'opera per dare vita ai vini della nuova annata. Tra i momenti più emozionanti vi è la selezione degli acini per la produzione degli eleganti Pinot Nero firmati Hofstätter.

Agli enoturisti che decidono di trascorrere qualche giorno nella patria dei vitigni classici dell'Alto Adige come Gewürztraminer, Schiava e Lagrein, la tenuta Hofstätter propone anche la visita al Giardino-Vigneto del Gewürztraminer ubicato alle spalle della cantina, accanto all'enoteca: un vero 'laboratorio' all'aperto dove si trovano oltre 30 tipologie di questo vitigno, con diversi cloni, mutazioni ed incroci con altre varietà.