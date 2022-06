Vino, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi eletto presidente Federdoc

Roma, 28 giu. (Labitalia) - Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi sarà il nuovo presidente Federdoc dopo l?unanimità raggiunta dal nuovo cda. Raccoglierà l?eredità di Riccardo Ricci Curbastro che, dopo 24 anni di presidenza, ha deciso di non proseguire il suo percorso al vertice della Federazione dei Consorzi del vino italiano.

A dare un seguito all?opera di Ricci Curbastro sarà dunque Giangiacomo Bonaldi, nuovo membro del cda Federdoc, oltre che vicepresidente del Consorzio del Prosecco Doc, presidente di Anb Coop e da poco riconfermato presidente di Confagricoltura Treviso. Alla vicepresidenza confermato Francesco Liantonio, presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Castel del Monte, e nominato Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d?Asti e Vini del Monferrato.

?E? motivo di grande orgoglio per me ricevere una nomina così importante - dichiara Bonaldi - ma è soprattutto un?importante responsabilità e un impegno che intendo onorare al meglio, come Curbastro prima di me. Sono numerose le sfide che Federdoc dovrà affrontare nei prossimi anni, particolarmente in materia di sostenibilità e sicurezza per i consumatori, e abbiamo intenzione di raccoglierle con serietà e propositività, per proseguire nel migliore dei modi il lavoro di chi ci ha preceduto".