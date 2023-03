Vino, nasce la 'Bottiglia Masi': minor peso, più qualità e design

Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) - È stata svelata la 'Bottiglia Masi', frutto della collaborazione tra la storica azienda vitivinicola della Valpolicella, Piero Lissoni, architetto, designer e art director riconosciuto tra i maestri del design contemporaneo, e Verallia, azienda punto di riferimento mondiale nella progettazione e fornitura di contenitori in vetro. L?innovativo progetto si basa su un?etica di produzione all?insegna della sostenibilità: creare una bottiglia leggera per generare un 'circolo virtuoso': diminuire la quantità di vetro significa, infatti, ridurre la materia prima occorrente per la produzione e diminuire la quantità di energia necessaria in fase di lavorazione, trasporto e movimentazione.

La 'Bottiglia Masi', nello specifico, ha un peso inferiore del 33% rispetto alla media delle bottiglie dei vini di analogo posizionamento. Alla ricerca della leggerezza si è accompagnata quella dell?estetica e del design, della forma del contenitore che plasma anche il contenuto. Il tutto perseguendo la massima efficienza e qualità, per ottenere una bottiglia sottile ed elegante e al tempo stesso robusta.

Raffaele Boscaini, direttore marketing di Masi, ha commentato: ?Sono entusiasta e orgoglioso di avere raggiunto questo traguardo, di avere una bottiglia identitaria. Masi si propone sempre nelle sue attività con una propria identità forte e cosa più della bottiglia che dà forma al nostro vino può esprimere una certa unicità? La forma peraltro influenza anche la ?voce del vino?: il collo accentuato della bottiglia Masi enfatizza il suono, il caratteristico ?gluglu? durante la versata?.

Piero Lissoni, architetto e designer, ha spiegato: ?Con questo progetto abbiamo voluto rappresentare il nostro profondo rispetto per il vino e dare forma alla bellezza di un contenitore che racchiude al suo interno uno dei liquidi più preziosi del mondo. La ?Bottiglia Masi? nasce intorno a due elementi: leggerezza e resistenza. Per disegnarla ci siamo chiesti se fosse possibile diminuire la quantità di vetro, allo scopo di renderla più efficiente, sottile e delicata, senza perdere la robustezza. Grazie al suo design siamo riusciti a risparmiare qualche centinaio di grammi di vetro: questo equivale a diminuire la quantità di energia che occorre per lavorarla, ma anche per trasportarla?.

Diego Dallatorre, direttore Commerciale e Marketing di Verallia Italia, ha aggiunto: ?Per Verallia è stato un onore contribuire allo sviluppo della prima bottiglia personalizzata ?Masi?. Abbiamo aderito al progetto da subito per le sue elevate caratteristiche innovative e perché in linea con i nostri obiettivi di alleggerimento del vetro, nell?ottica di ottimizzare la sostenibilità dei contenitori che produciamo. Oltre a rafforzare la collaborazione trentennale con Masi, si è trattato di una vera e propria sfida, perché prima di oggi non esisteva una bottiglia in vetro con queste caratteristiche e così leggera?.

Il nuovo contenitore, in cui il superfluo è stato eliminato per giungere all?essenza più pura, è stato scelto per dare forma a Fresco di Masi, una linea di vini biologici prodotti anch?essi 'per sottrazione', minimizzando l?intervento dell?uomo sulla natura, da uve vendemmiate nelle ore più fresche e vinificate immediatamente, senza appassimento, senza passaggio in legno, solo con i lieviti selvaggi dell?uva, decantati e non filtrati. Ne derivano vini poco lavorati e moderatamente alcolici, caratterizzati da un gusto immediato di frutta fresca.

?Abbiamo scelto di utilizzare la nostra nuova bottiglia identitaria in primis per un prodotto emblema della sostenibilità: Fresco di Masi; il nostro lavoro di ricerca si è concentrato non solo nella ricerca dell?essenza del vino, ma anche dell?essenzialità della sua bottiglia?, ha spiegato Raffaele Boscaini, direttore Marketing di Masi.

L?intera confezione di Fresco di Masi è 100% sostenibile: la bottiglia in vetro leggero e trasparente, quasi a dare la sensazione di tenere il vino nel palmo della mano, l?etichetta in carta riciclata, il tappo in sughero naturale, la capsula riciclabile. La nuova annata di Fresco di Masi è già disponibile sullo shop online Enoteca Masi - www.enotecamasi.it/it/eur/it - e sarà presentata alla fiera Prowein di Düsseldorf (19-21 marzo) e a Vinitaly a Verona (2-5 aprile).

'Bottiglia Masi' è un progetto supportato dalla Regione Veneto attraverso il programma 'SustaIn4Food', che promuove la sostenibilità dell?agroalimentare Veneto (www.innoveneto.org/2023/02/sustain4food/). Masi aderisce inoltre alla Rete Innovativa Alimentare Veneto - Riav - che riunisce imprese e soggetti pubblici che sviluppano progetti innovativi per l?economia regionale (www.riav.it/chi-siamo/).