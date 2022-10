Welfare, Fedegroup: per dipendenti oltre 800mila euro di benefit da gennaio 2023

Milano, 19 ott. (Labitalia) - Fedegroup, società leader nel settore dei servizi di ristorazione per l?hotellerie, annuncia il nuovo piano welfare 2023 a sostegno dei propri dipendenti, composto da benefit e bonus 'su misura' che verranno selezionati da ciascuna lavoratrice e lavoratore in base alle proprie necessità. Dai contribuiti per affrontare il caro bollette al rimborso delle spese per l?iscrizione e la frequenza scolastica - dall?asilo nido fino ai master universitari-, dai voucher per i servizi sanitari al rimborso di interessi di prestiti e mutui, dai versamenti integrativi al fondo pensione ai buoni per attività ricreative e culturali.

Un piano articolato che prevede uno stanziamento di oltre 800 mila euro, pari al 2,5% del fatturato 2021 del gruppo, che verrà erogato con cadenza quadrimestrale tramite la piattaforma DoubleYou, e che si svilupperà anche nei prossimi anni adeguando il valore dei bonus e dei benefit al raggiungimento dei risultati fissati per il Gruppo, al fine di avviare un processo virtuoso di responsabilizzazione e gratificazione dei quasi 1.000 dipendenti collocati nelle 40 strutture gestite da Fedegroup e di rinforzare il processo di fidelizzazione tra azienda e personale. Il piano welfare 2023 è il risultato di un lavoro complesso avviato dalla direzione Risorse Umane di Fedegroup in piena pandemia, concentrato a selezionare un?offerta di servizi capace di rispondere alle vere esigenze dei propri dipendenti e a sviluppare ottimizzazioni del sistema gestionale e semplificazioni dei processi di accesso alla piattaforma e di erogazione dei benefit.

?Un?azienda come la nostra - dichiara Nicola Pezone, direttore hr di Fedegroup - trae la sua principale forza dalla qualità e dall?impegno del suo capitale umano che dopo le difficoltà imposte dalla pandemia e alla luce degli attuali scenari socio economici in cui versa il nostro Paese deve sentire l?azienda veramente vicina e impegnata ad aumentare il suo benessere professionale e privato con interventi concreti e significativi?.

Il piano welfare 2023 si affianca ai già attivi piani di formazione professionale permanenti (dedicati a ogni ramo d?azienda, dal personale di cucina e sala ai manager specializzati) e agli incentivi economici, a conferma di una politica aziendale concretamente attenta alle necessità e allo sviluppo del proprio capitale umano e alla valorizzazione di un impegno partecipato da parte dei dipendenti ai risultati economici della società e che ha valso al Gruppo il sigillo di qualità 'Top job ? best employers 2022/2023' rilasciato a settembre dall?Istituto tedesco qualità finanza (Itqf).